Obecny sezon FC Barcelony nie należy do najlepszych. Robert Lewandowski, który gra w tej drużynie na pozycji napastnika, strzelił w sezonie 17 bramek. Dwie z nich padły podczas ostatniego meczu FC Barcelony z Celtą Vigo. Początkowo drużyna Lewandowskiego nie radziła sobie najlepiej podczas tej rozgrywki. W 45. minucie meczu doszło jednak do przełamania. Polak strzelił pierwszą bramkę. Celta Vigo szybko zareagowała i praktycznie do końca spotkania był remis. W doliczonych minutach Lewandowski pokazał jednak, na co go stać. Wykorzystał rzut karny i dzięki niemu drużyna wygrała mecz. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1. Mama sportowca pokusiła się o komentarz. Wykorzystała sukces syna, aby odnieść się do Gali Tygodnika "Piłka Nożna".

Mama Roberta Lewandowskiego o Gali Tygodnika "Piłka Nożna". "Pozdrawiam"

Doskonały występ Roberta Lewandowskiego wzbudził ogromne zainteresowanie mediów. Głos postanowiła także zabrać mama sportowca. Iwona Lewandowska zamieściła wymowny wpis nawiązujący do Gali Tygodnika "Piłka Nożna". Przypomnijmy, że 5 lutego podczas tego wydarzenia wyłoniono najlepszego piłkarza za 2023 rok. Po raz pierwszy od czterech lat nie został nim Robert Lewandowski. Statuetkę zgarnął Piotr Zieliński. Wyniki chyba nie spodobały się Iwonie Lewandowskiej, która po sukcesie swojego syna w meczu opublikowała krótki, ale wymowny wpis. "Pozdrawiam kapitułę Gali "Piłki Nożnej" w dniu 5 lutego 2024 roku" - skwitowała mama piłkarza na platformie X. Myślicie, że Robert Lewandowski zasłużył na wygraną? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Robert Lewandowski o rodzinie. "Doceniam każdą wspólną chwilę"

Jakiś czas temu Robert Lewandowski udzielił wywiadu dla magazynu "Twój Styl". W rozmowie piłkarz opowiedział o chwilach z bliskimi. - Mając tyle treningów, meczów za najcenniejszy uważam czas spędzony z rodziną. Często mnie nie ma (...) Klara pyta: "Gdzie jest tata?". Dlatego doceniam każdą wspólną chwilę - powiedział.

