Tomasz Adamek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich pięściarzy. Bokser nigdy nie ukrywał tego, że jest człowiekiem bardzo religijnym, a rodzina jest dla niego najważniejsza. Od prawie 30 lat jest w związku małżeńskim z Dorotą, z którą doczekał się dwóch córek - Roksany i Weroniki. Młodsza z nich ma 23 lata i w zeszłym roku skończyła studia w USA.

Tomasz Adamek ma dwie córki. Młodsza z nich skończyła pielęgniarstwo

Adamek stoczył w karierze 59 walk, a przegrał zaledwie sześć. Nie dziwi, że wielu interesuje jego życie prywatne. Bokser wielokrotnie podkreślał swoje konserwatywne poglądy oraz mocne przywiązanie do swojej wiary w Boga. W 1996 roku Adamek poślubił ukochaną Dorotę, z którą ma dwie córki - starszą Roksanę i młodszą Weronikę. Rodzina, ze względu na karierę Adamka, przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych do Kearny w stanie New Jersey. W zeszłym roku sportowiec bawił się na weselu starszej z córek. Mógł być też dumny z Weroniki. 23-latka poszła w ślady matki i Roksany. Ukończyła w zeszłym roku pielęgniarstwo na Quinnipiac University, o czym informował bokser. - Jako dumny ojciec mogę się pochwalić, że niedawno moja córka Weronika zdała bardzo trudny, państwowy egzamin na dyplomowaną pielęgniarkę - napisał na Instagramie. Weronika została także matką chrzestną córki siostry. Kobieta na co dzień jest aktywna w social mediach i chętnie dzieli się życiem prywatnym. Często też pozuje i pokazuje efekty sesji zdjęciowych - wcześniej chciała zostać modelką, czemu sprzeciwił się ojciec.

Był czas, że chciała zostać modelką, ale wybiłem jej to szybko z głowy. W życiu trzeba mieć wykształcenie i zawód, to jest podstawa sukcesu.

- stwierdził Adamek dla "Super Expressu".

Druga córka Tomasza Adamka jest już po ślubie i ma dziecko

Roksana to starsza z córek utytułowanego boksera, która w tym roku skończy 27 lat. Ponad dwa lata temu bokser mógł bawić się na jej weselu. Uroczystość odbyła się w Stanach Zjednoczonych w New Jersey, gdzie córka poślubiła Arkadiusza. Z zawarciem małżeństwa musiała jednak poczekać przez pandemię. Adamek z tej okazji wynajął zamek The Legacy Castle w Pompton Plains, który jest niezwykle popularnym miejscem i trzeba go rezerwować ze sporym wyprzedzeniem. Jak informował "Super Express" sportowiec miał wydać na ślub prawie 300 tysięcy złotych. Adamek został także dziadkiem, gdyż Roksana urodziła córkę.

Tomasz Adamek fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl