Igi Świątek nie trzeba dziś nikomu przedstawiać. Jest jedną z najlepszych tenisistek świata, nieustannie odnosi kolejne sukcesy. Mało kto jednak wie, że za młodu Iga aspirowała do grania w tenisa za przykładem swojej siostry Agaty. - Moja starsza o trzy lata siostra grała, a ja chciałam być taka, jak ona. Kiedy byłam młodsza, zawsze z nią rywalizowałam i przegrywałam, co było dla mnie bardzo motywujące - mówiła Iga w rozmowie z WTA Insider.

Siostra Igi Świątek dodała nowy wpis. Przed laty musiała porzucić sport

Siostra Igi Świątek przed laty musiała zrezygnować z zawodowego uprawiana sportu ze względu na kontuzję. Tym samym postanowiła iść śladem swojej mamy i rozpocząć studia stomatologiczne. Dziś już wiemy, że Agata Świątek z powodzeniem skończyła studia o tym profilu i staje się coraz większą ekspertka w dziedzinie. Niedawno założyła też dentystyczny profil w mediach społecznościowych. "Perio Curriculum 1. Świetna dawka wiedzy i początek we wdrażaniu się w periodontologię. Inspirujący ludzie i ciekawy sposób prowadzenia szkolenia przez dwa dni... Aż chcę wprowadzać wiedzę w praktykę i dowiedzieć się więcej" - napisała Agata Świątek w drugim poście do obserwatorów.

Siostra Igi Świątek pojawiła się niedawno na Gali Mistrzów Sportu

Iga Świątek na początku 2024 roku już drugi raz z rzędu wygrała statuetkę dla najlepszego, polskiego sportowca. Nie mogła być obecna na gali ze względu na trwający sezon i jej udział w turnieju United Cup, gdzie w drużynie gra z siódmym w plebiscycie Hubertem Hurkaczem. Jak zawsze, w takich sytuacjach reprezentuje ją ojciec, Tomasz Świątek. Tym razem mógł liczyć także na wsparcie drugiej córki, Agaty, która była z nim na gali. Zwrócił się do kibiców: "Chciałbym podziękować za to, że Iga została wyróżniona jako najlepsza tenisistka". Złożył również podziękowania dla jej całego sztabu, bez którego "sama by sobie nie poradziła". Iga Świątek w specjalnym nagraniu podkreśliła, że ostatnia wygrana w plebiscycie była dla niej ważna: "Bardzo dużo mi to dało, dużo motywacji, takiego poczucia, że mam wsparcie od fanów i środowiska polskiego sportu".

