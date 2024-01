Pierwszy start dla reprezentantów Polski w lekkoatletyce, który odbył się 27 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie, okazał się niezwykle udany. Oprócz Ewy Swobody, która przekroczyła metę z wynikiem 7,04 sekundy i ustaliła najlepszy w tym sezonie wynik na świecie w biegu na 60 metrów, świetnie zaprezentowali się także Pia Skrzyszowska, Jakub Szymański i Oliwier Wdowik. Ucieszona Swoboda udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o nieprzyjemnym incydencie. Gdyby nie on, dobiegłaby na metę jeszcze wcześniej?

Ewa Swoboda. Historia złamanego paznokcia

W wywiadzie udzielonym po osiągnięciu spektakularnego wyniku Swoboda ubolewała nad straconym po drodze paznokciem. - Super mi się biegło, bardzo jestem zadowolona. Jestem szczęśliwa, tylko troszeczkę wyprowadziło mnie z rytmu to, że odpadł mi paznokieć, bo są "fresh"- zażartowała przed kamerą TVP Sport, pokazując uszczerbek na jednym z palców. Tegoroczny wynik z Łodzi jest piątym w karierze Ewy Swobody.

Ewa Swoboda o kolejnych zawodach. Uspokoiła kibiców

W wywiadzie dla TVP Sport Ewa Swoboda przyznała, że nie obawia się kolejnych biegów, ponieważ przez cały czas intensywnie trenowała i zna swoje możliwości. - Pierwszy strat w sezonie jest zawsze najtrudniejszy, bo towarzyszy mu największy stres. Ale dziś biegało mi się super i jestem bardzo zadowolona. 7.04 to bardzo dobry wynik, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze szybciej. Teraz przede mną starty w Ostrawie, na Copernicusie w Toruniu i na halowych mistrzostwach świata w Glasgow. Będzie dobrze, bo wiem, jak trenowałam - przyznała. O swojej dyspozycji opowiedziała również Skrzyszowska, która triumfowała z wynikiem 7,85. - Hala w Łodzi jest moją ulubioną, ale nieco słabiej dziś wystartowałam z bloków. Na treningach wyglądało to lepiej. Może potrzebuję mocniejszej stawki. Nie ma co jednak wybrzydzać, to pierwszy start w sezonie - skomentowała. ZOBACZ TEŻ: Ewa Swoboda zareagowała na komentarz księdza Woźnickiego. To zdjęcie mówi wszystko

Bieg na 60m Ewa Swoboda z najlepszym wynikiem na świecie. Biegła tak szybko, że zgubiła paznokcia. Fot. TVP Sport/ Youtube

