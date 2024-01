Andrzej Wrona ostatnim czasy spełnia się przede wszystkim jako komentator sportowy oraz ojciec. Mimo tego, siatkarz wciąż jest ważną postacią swojej drużyny, co potwierdził w brawurowym spotkaniu 17. kolejki PlusLigi. Siatkarz został uhonorowany tytułem MVP (skrót od Most Valuable Player, tłum. Najbardziej cenny gracz) i otrzymał z tego powodu statuetkę. Przedmiot upodobała sobie przede wszystkim jego córka, Nadzieja, która postanowiła wykorzystać wdzięczną figurę do zabawy w klocki.

Córka Andrzeja Wrony i Zofii Zborowskiej zrobiła sobie użytek ze statuetki taty. "W końcu na coś się przydało"

Andrzej Wrona jest związany z Zofią Zborowską, z którą od lipca 2021 roku wychowuje córkę, Nadzieję. Sportowiec wrzucił niedawno na Instagrama zdjęcie swojego salonu, na którym widzimy klocki dziewczynki. Pośrodku znajduje się zaś nagroda Wrony. "W końcu jakiś praktyczny kształt tych nagród. Dzięki PlusLiga w imieniu córki" - podpisał kadr siatkarz. "W końcu na coś się przydało", "Kolejny wieżowiec już do zdobycia w środę" - komentują rozbawieni obserwatorzy Wrony.

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska spodziewają się narodzin drugiego dziecka

Małżeństwo niedawno podzieliło się niezwykle radosną informacją. W rodzinie pojawi się kolejna pociecha - również dziewczynka. Zofia Zborowska i Andrzej Wrona o wszystkim postanowili poinformować we wzruszającym filmie na Instagramie. Na nagraniu córka pary przedstawia całą rodzinę. W pewnym momencie możemy usłyszeć: "A ja jestem Nadzia. Będę miała siostrzyczkę. Zobacz Krysia, to jest moja siostrzyczka" - mówi Nadzieja, zwracając się do jednego z psiaków i pokazując mu zdjęcie USG. "Już się nie bardzo da ukrywać, bo brzuszek zaskakująco szybko rośnie, a Zosia sapie jak szalona. Takiego newsa mamy dla was. 2024 rok szykuje się być rokiem wyśmienitym" - czytamy w poście. Jak można się spodziewać, rodzice, tak jak w przypadku pierwszego dziecka, nie będą chętni na dzielenie się wizerunkiem drugiej córki. Dziewczynka ma pojawić się na świecie w 2024 roku.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona Zofia Zborowska i Andrzej Wrona, fot. Instagram @w_kracze

