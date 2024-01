Robert Lewandowski i Anna Lewandowska z całą pewnością tworzą jedno z najbardziej popularnych małżeństw nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Zakochanych połączyło nie tylko gorące uczucie, ale również pasja do sportu. Para powiedziała sobie "tak" 22 czerwca 2013 roku i od tamtego czasu wiedzie wspólne życie. Przed uroczystością, jak to zazwyczaj bywa, odbył się wieczór kawalerski przyszłego pana młodego. Kolega sportowca zdradził, że tamte chwile z pewnością nie należały do sztampowych. Sportowiec zdobył się na atrakcje, które nie każdemu przyszłyby do głowy.

Tak wyglądał wieczór kawalerski Roberta Lewandowskiego. Piłkarz postawił na oryginalne spędzanie czasu

Wieczór kawalerski to moment, który większość mężczyzn chce wykorzystać w jak najlepszy sposób i po raz ostatni wyszaleć się przed założeniem obrączki na serdeczny palec. Okazuje się, że szaleństwo niejedno ma imię i dla każdego oznacza coś innego. Dowodem na to jest atrakcja, na którą zdobył się Robert Lewandowski. O tym, co robił piłkarz, poinformował jego kolega. Taki pomysł nie każdemu wpadłby do głowy. Oryginalność i brak sztampy zagrały tutaj pierwsze skrzypce. W rozmowie z portalem Sport.pl Marek Kalitowicz nie gryzł się w język i wyjawił, co działo się w tym wyjątkowym dla Lewego czasie. Okazuje się, że panowie wybrali się do aquaparku.

Była taka najfajniejsza zjeżdżalnia, do której trzeba było z pięć - dziesięć minut postać w kolejce. Zjechaliśmy, idziemy się znowu ustawić. Stoją dzieciaki mniej więcej dziesięcioletnie. I już miały wchodzić na tę zjeżdżalnię, już się doczekały, ale wtedy zobaczyły Lewego. Nie wierzyły. Wyszły z tej kolejki, poszły za nami na koniec, żeby postać obok niego w kolejce i się poprzyglądać - zdradził w rozmowie z portalem Sport.pl Marek Kalitowicz.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska od 2013 roku są małżeństwem. Niebawem będą świętowali rocznicę ślubu

Mimo upływu lat w małżeństwie Lewego nie pojawiają się większe problemy. Piłkarz wygląda na naprawdę szczęśliwego u boku swojej żony, Anny. Owocem miłości pary są dwie córki. Klara i Laura. Dziewczynki dzielą trzy lata różnicy wieku. Lewandowscy niebawem będą mieli nie lada powód do świętowania - 22 czerwca odbędzie się kolejna rocznica ich ślubu. Z pewnością w ten dzień nie zabraknie dla nich atrakcji.

