Jakub Rzeźniczak jest postacią dość kontrowersyjną. Życie uczuciowe i rodzinne piłkarza to materiał na niejedną książkę. Są jednak obszary, w których sportowiec jest bardziej tajemniczy. Niewiele wiadomo na temat jego wykształcenia. W przeszłości Rzeźniczak miał ambitne plany. Czy udało mu się je zrealizować?

REKLAMA

Zobacz wideo Ewelina Taraszkiewicz odnosi się do wywiadu Rzeźniczaka. Mówi o rozprawie o zniesławienie przez jego żonę

Jakie wykształcenie ma Jakub Rzeźniczak? Piłkarz był "wiecznym studentem"

W sieci nie znajdziemy wielu informacji na temat wykształcenia Jakuba Rzeźniczaka. Wiadomo, że kilkanaście lat temu piłkarz rozpoczął studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Naukę przeciągał przez kilka lat, w 2016 roku nadal był studentem. Nie wiadomo nawet, czy sportowcowi w ogóle udało się ukończyć studia.

Jakub Rzeźniczak Instagram/jakubrzezniczak25

Jakub Rzeźniczak w ogniu krytyki. Nawet Stanowski się od niego odwrócił. "Sam z siebie robisz bydlaka"

Przed świętami Jakub i Paulina Rzeźniczakowie udzielili wywiadu Mateuszowi Hładkiemu z "Dzień dobry TVN". Rozmowa szerokim echem odbiła się w mediach. Piłkarz wyznał bowiem, że nie chce mieć kontaktu z sześcioletnią córką. - Nie mam kontaktu z córką i to jest moja decyzja. Nie chcę się powtarzać i nie chcę do tego wracać. Po prostu nie czuję żadnej więzi po tym wszystkim, co się wydarzyło, co się stało. Chcę być szczery, nie chcę mydlić oczu - wyznał przed kamerami. Wielu celebrytów zdążyło już zabrać głos na temat szokującej wypowiedzi Rzeźniczaka. Suchej nitki na piłkarzu nie zostawił nawet Krzysztof Stanowski, który w przeszłości bronił sportowca. - Teraz dam ci parę rad, ale publicznych i ostrzejszych. Nikt cię nie wspiera, a ty wmawiasz sobie, że ktoś cię wspiera. Wbij sobie do głowy, że to, co publicznie robisz, sprawia, że jesteś pośmiewiskiem. Wyszedłeś na totalnego ch*ja (...). Żadne dziecko na świecie nie zasługuje na to, żeby zaczynać swoje życie z taką internetową kartoteką. Ona durniu nie zawsze będzie miała sześć lat. Kiedyś będzie miała lat 14, a potem 20. Będzie ciągnęła za sobą te twoje wszystkie wyznania, które pomagają wyłącznie tobie (...). Sam z siebie robisz bydlaka i potwora. To ty powinieneś dostać wp***dol za tą sytuację, a nie osoby niewinne - zwrócił się publicznie do piłkarza.

Jakub Rzeźniczak Instagram/jakubrzezniczak25