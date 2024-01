Za nami tegoroczna Gala Mistrzów Sportu. Długo wyczekiwane wydarzenie odbyło się w sobotni wieczór 6 stycznia 2024 roku. Był to już 89. plebiscyt "Przeglądu Sportowego". W tym wyjątkowym dniu liczni sportowcy otrzymali nagrody i wyróżnienia z racji swoich sukcesów. Triumfatorką została jednak Iga Świątek, która zgarnęła tytuł sportowca roku już drugi raz z rzędu. Sukcesem nie może natomiast pochwalić się Robert Lewandowski. Ku zaskoczeniu wielu piłkarzowi nie udało się zakwalifikować do najlepszej dziesiątki nagrodzonych w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Finalnie uplasował się na 17. pozycji. Internauci nie zostawiają na nim suchej nitki. Iwona Lewandowska zareagowała. Zamieściła wymowny komentarz.

Iwona Lewandowska komentuje Galę Mistrzów Sportu

Przypominamy, że jeszcze rok temu Robert Lewandowski znalazł się na podium. Z kolei w poprzednich latach dwa razy sięgnął po prestiżowy tytuł. Teraz stało się jednak inaczej. Jak do tej pory, piłkarz nie odniósł się do zaistniałej sytuacji. W krótkich słowach pogratulował jedynie Idze Świątek zwycięstwa. "Iga, wielkie gratulacje za wczorajsze zwycięstwo w Plebiscycie. Powodzenia w jutrzejszym finale i sukcesów przez cały rok" - napisał na platformie X (dawniej Twitter). Głosu w sprawie nie zdecydowała się również zabrać Anna Lewandowska. Za to wyręczyła ją w tym mama piłkarza. Iwona Lewandowska w przeszłości kilka razy odbierała statuetkę w imieniu syna. Tym razem udzieliła mu wyraźnego wsparcia za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Dumna. Robercie, jesteś wspaniałym, mądrym i szlachetnym człowiekiem i jeszcze wielokrotnie dasz nam chwile wzruszenia i podziwu" - napisała na Facebooku. Zdjęcia Roberta Lewandowskiego znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Robert Lewandowski w ogniu krytyki

Robert Lewandowski już od jakiegoś czasu musi mierzyć się ze sporą falą krytyki. Wielu internautów i kibiców zarzuca mu, że znacznie mniejszą wagę przykłada do występów na murawie w narodowych barwach, w porównaniu z tymi w zagranicznych klubach.