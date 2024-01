Iga Świątek drugi raz z rzędu wygrała statuetkę dla najlepszego, polskiego sportowca roku. Nie mogła być obecna na gali ze względu na trwający sezon i jej udział w turnieju United Cup, gdzie w drużynie gra z siódmym w plebiscycie Hubertem Hurkaczem. Jak zawsze, w takich sytuacjach reprezentuje ją ojciec, Tomasz Świątek. Tym razem mógł liczyć na wsparcie drugiej córki, Agaty, która była z nim na gali.

Ojciec Igi Świątek odebrał za córkę statuetkę

Gala Mistrzów Sportu to coroczne wydarzenie organizowane od 1923 roku (z przerwami spowodowanymi, m.in. konfliktami zbrojnymi). W 89. plebiscycie najlepsza drugi raz z rzędu okazała się liderka światowego rankingu, tenisistka, Iga Świątek. Nie mogła być jednak obecna na wręczaniu nagród ze względu na zobowiązania zawodowe. Statuetkę w jej imieniu odebrał jej ojciec, który wygłosił krótką przemowę. Z widowni dopingowała go również druga córka, starsza o trzy lata od Igi Agata, która również kiedyś grała w tenisa. Musiała przerwać karierę ze względu na kontuzję. Dziś realizuje się jako lekarka dentystka.

Tomasz Świątek odbiera nagrodę w imieniu swojej córki

Tomasz Świątek wprost powiedział, że jest to dla niego "dziwna sytuacja", gdyż jak sam zauważył, to nie on powinien odbierać tę nagrodę, a jego córka. Podkreślił, że termin gali jest dla niej niewygodny, ze względu na turnieje w Australii. Zwrócił się do kibiców: "Chciałbym podziękować za to, że Iga została wyróżniona jako najlepsza tenisistka". Złożył również podziękowania dla jej całego sztabu, bez którego "sama by sobie nie poradziła". Iga Świątek w specjalnym nagraniu podkreśliła, że ostatnia wygrana w plebiscycie była dla niej ważna: "Bardzo dużo mi to dało, dużo motywacji, takiego poczucia, że mam wsparcie od fanów i środowiska polskiego sportu".

Iga Świątek kolejny raz triumfuje

Najlepsza tenisistka świata kolejny raz została doceniona przez kibiców. Na koncie ma już dwa zwycięstwa w najbardziej prestiżowym, polskim plebiscycie. W tym roku również podziękowała za głosy w formie wideo. Podobnie zrobili golfista Adrian Meronk, kolega po fachu Świątek, Hubert Hurkacz oraz skoczek narciarski Piotr Żyła. W 2020 roku, kiedy pierwszy raz została nominowana do nagród, zajęła drugie miejsce, ustępując tylko kapitanowi polskiej reprezentacji w piłkę nożną, Robertowi Lewandowskiemu.

Iga Świątek podczas meczu z Caroline Garcią, 6 stycznia 2023 r. Fot. REUTERS/Jaimi Joy