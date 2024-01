Zbigniew Bartman jest w relacji z Zuzanną Górecką. Od jakiegoś czasu dwójka siatkarzy tworzy jeden z najgorętszych związków w polskim sporcie. Sportowiec jest o 13 lat starszy od swojej wybranki. Z tego względu ich relacja od samego początku budziła zainteresowanie. Para przez długi czas ukrywała związek.

Prawda wyszła na jaw w czerwcu 2021 roku, gdy Bartman opublikował wymowny post w mediach. Ostatnio zakochani pojawili się na 89. edycji plebiscytu "Przeglądu Sportowego", czyli Gali Mistrzów Sportu. Oboje z chęcią pozowali na ściance. Pomimo tego, że są szczęśliwi i zakochani, wciąż wiele osób negatywnie komentuje ich relację.

Zbigniew Bartman związał się z 13 lat młodszą partnerką. Wyznał, jakie słowa słyszał od internautów

Zbigniew Bartman i Zuzanna Górecka mogą pochwalić się wielkimi osiągnięciami. Siatkarz przez długi czas grał w reprezentacji Polski. Jego ukochana również reprezentuje kraj na pozycji przyjmującej. Ponadto jakiś czas temu zyskała tytuł jednej z "najpiękniejszych siatkarek świata". Od początku ich relacji, para musiała zmagać się z hejtem. Oliwy do ognia dolał fakt, że Bartman związał się Górecką niedługo po rozstaniu ze sportowczynią Joanną Michalską. Z byłą partnerką doczekał się syna Aarona.

Jak wyznała siatkarka, negatywne głosy internautów przez długi czas sprawiały jej przykrość. "Ludzie do tej pory nie wiedzą, jak to wszystko się poukładało, a bardzo okrutnie wypowiadają się w kierunku moim i Zbyszka. Osądzano mnie o to, że zabrałam ojca dziecku. Było to dla mnie najgorsze" - mówiła w wywiadzie dla sport.tvp.pl. Dodała również, że zawsze mogła liczyć na wsparcie ukochanego. Podkreśliła, że Bartman pomógł jej zaakceptować nietypową dla niej sytuację.

W sobotę 6 stycznia para zaprezentowała się razem na Gali Mistrzów Sportu "Przeglądu Sportowego". Nie da się ukryć, że Bartman i Górecka prezentowali się niezwykle elegancko. Siatkarz postawił na klasyczny, granatowy garnitur. Z kolei jego ukochana pokazała się w czarnej, dopasowanej do ciała sukni. Zakochani nie ukrywali swojego uczucia przed kamerami. Po więcej zdjęć pary zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman przez długi czas utrzymywali swój związek w tajemnicy. W końcu prawda wyszła na jaw

Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman są aktywni w mediach społecznościowych. Para bez wahania publikuje wspólne ujęcia. Kiedyś jednak musieli cieszyć się miłością w zaciszu domowym. W wywiadzie dla sport.tvp.pl siatkarka wspominała, że była przerażona, gdy znalazła się na językach wszystkich z uwagi na swój związek. Skala hejtu była dla mnie porażająca.

"Trafiliśmy na portale plotkarskie. Siedziałam przez cały dzień i czytałam komentarze. Pytałam Zibiego, czy wie, co ludzie piszą. Zapytał zdziwiony, czy ja to wszystko czytam. Nie mogłam się od tego oderwać" - wyznała w rozmowie.