Neymar jest obecnie zawodnikiem arabskiego Al-Hilal. Od kilku miesięcy nie zagrał w żadnym spotkaniu po tym, jak w meczu reprezentacyjnym zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i musiał przejść operację. Jest obecnie w czasie rekonwalescencji. Były gwiazdor PSG nie daje jednak o sobie zapomnieć. Okazuje się, że jego kochanka jest z nim w ciąży i już niedługo na świecie pojawi się jego trzecie dziecko.

Neymar będzie ojcem po raz trzeci

Piłkarz w październiku cieszył się narodzinami córki, Mavie. Kilka tygodni później rozstał się jednak ze swoją partnerką - Bruną Bincardi. Powodem zerwania miały być liczne zdrady ze strony Brazylijczyka, a szczególnie wypisywanie do Aline Farias. Modelka z OnlyFans miała otrzymywać od sportowca liczne wiadomości z zapytaniem, gdzie może znaleźć jej nagie zdjęcia. Wcześniej Neymar został złapany na imprezie z dwiema kobietami. Teraz piłkarz otrzymał wiadomość, że kolejny raz będzie ojcem. Szokujące wieści dostarczył portal LeoDias, który napisał:

Neymar po raz trzeci zostanie ojcem. Mama to brazylijska modelka, która jest w trzecim miesiącu ciąży. Zaszła w ciążę podczas ich romansu w czasie rekonwalescencji piłkarza po kontuzji kolana.

To oznacza, że Neymar pocieszał się w ramionach modelki tuż po tym, jak rozstał się z Bincardi. Informację o ciąży miał otrzymać za pośrednictwem social mediów w krótkiej wiadomości tekstowej. Jedna ze znanych influencerek, Jamile Lima, zamieściła prześmiewczy komentarz na popularnym, plotkarskim profilu na Instagramie, segueacami. Brzmiał on: "Piękne dziecko. Będziesz miała młodszego brata od tatusia Neya. Będzie tylko rok różnicy". Dodała go pod zdjęciem córki z Neymarem. Następnie wycofała się ze słów, tłumacząc, że nie zna piłkarza, a komentarz zamieścił ktoś z jej teamu.

Neymar nie komentuje sprawy

Piłkarz nie wypowiedział się na temat rzekomej ciąży jego kochanki, ale wiadomo, że Neymar nie planował już więcej zostać ojcem. Wieść o tym, że kolejny raz urodzi mu się dziecko, miała być dla niego niezwykle szokująca.



31-latek ma także syna, Daviego Lucce, który w tym roku skończy 12 lat. Jego matką jest dawna partnerka sportowca, Carolina Dantas.

