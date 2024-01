Anna Lewandowska i Robert Lewandowski święta spędzili w Polsce. Na sylwestra wrócili jednak do Barcelony i świętowali w dużym gronie. Pochwalili się zdjęciami i nagraniami w mediach społecznościowych. Trenerka miała na sobie srebrną sukienkę mini i sandałki na obcasie, a Robert Lewandowski postawił na spodnie, marynarkę i trampki, które dodały całości luzu. Stylizacja Anny Lewandowskiej bez wątpienia zwracała uwagę, dzięki czemu doczekała się publikacji w zagranicznych mediach. Opisują one też sylwestrowy taniec pary.

REKLAMA

Zobacz wideo Herbuś komentuje bachatę Lewandowskiej

The Sun zachwyca się kreacją sylwestrową Anny Lewandowskiej

"Oszałamiająca żona Roberta Lewandowskiego, Anna, w odważnej sukience bez stanika kradnie sylwestrowe show" - brzmi tytuł artykułu na brytyjskim portalu The Sun. W publikacji podkreślono, że jest ona "guru fitnessu" i "medalistką karate". Napisano, że para regularnie zachwyca obserwatorów wpisami głównie na temat zdrowego stylu życia. "Czarująca" Anna Lewandowska zwróciła na siebie uwagę zagranicznego tabloidu nie tylko smukłymi nogami, ale i pięknym uśmiechem. Co więcej, stylizacja Lewego również została doceniona. Znany piłkarz założył czarną marynarkę, spodnie w tym samym kolorze i klasyczną, białą koszulę. Duet prezentował się olśniewająco, a szczególnie podczas wspólnego tańca.

Lewandowscy błyszczą na tanecznym filmiku. Nie zabrakło przytyków do piłkarza

Trenerka od dawna nie ukrywa, że taniec to jej pasja. Coraz częściej zamieszcza filmiki z lekcji bachaty, a taneczna energia jak widać, udziela się nie tylko Lewej, ale i też jej ukochanemu. Filmik z imprezy sylwestrowej, na którym para tańczy do kamery, która krąży wokół zakochanych, podbija sieć. Jedni są zachwyceni filmikiem małżonków. Chwalą Lewandowską, a w zagranicznych mediach piszą także o "pewnych krokach" w tańcu piłkarza. Ten temat podjął m.in. portal sportsbrief.com. Drudzy zaś zaczęli wylewać krytykę w stosunku do sportowca. Część internautów apeluje do Roberta Lewandowskiego, aby ten skupił się na sporcie. "Wiadomo, dlaczego nie strzela już goli", "To smutne, co zrobiło z nim dołączenie do Barcelony" - czytamy na X. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Robert Lewandowski i jego taniec KAPiF.pl