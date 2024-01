Adam Małysz z podwyżką emerytury. Tyle teraz wynosi

Adam Małysz jest legendą skoków narciarskich. To czterokrotny zdobywca Pucharu Świata i czterech medali olimpijskich. Sportowiec zdecydował się zakończyć karierę po sezonie 2010/2011 i zaczął startować w rajdach samochodowych. W latach 2016-2022 pełnił funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, a od 2022 roku jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Mimo że Adam Małysz ma 46 lat, pobiera emeryturę olimpijską. W tym roku wzrosła.

Emerytura olimpijska Adama Małysza. Dostał podwyżkę

Emerytura olimpijska Adama Małysza do końca 2023 roku wynosiła 3942,81 zł brutto. Od 1 stycznia były skoczek narciarski dostał podwyżkę. Wzrosła ona do 4203,04 zł brutto. To oczywiście nie jest jego jedyny dochód. Małysz dostaje także należność z tytułu bycia prezesem PZN. Jego poprzednik Apoloniusz Tajner w zeznaniu podatkowym wykazał, że za pół roku pełnienia tej funkcji zarobił 450 tys. zł. Można więc przyjąć, że sportowiec otrzymuje jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego około 900 tys. rocznie.

Ile Adam Małysz zarobił na skokach narciarskich?

Co ciekawe, w sezonie 1998/1999 Adam Małysz myślał o zakończeniu kariery skoczka narciarskiego i pracy w wyuczonym zawodzie dekarza. - Po igrzyskach olimpijskich w Nagano nie miałem pieniędzy. Nie było mnie stać na to, aby utrzymać rodzinę i było bardzo ciężko. Chciałem kończyć karierę i wrócić do zawodu, który miałem wyuczony. Udało się zostać ze wsparciem z rodziny, bo obiecali, że pomogą - opowiadał w "Dzień dobry TVN". Sportowiec zaczął odnosić coraz większe sukcesy na skoczni, a w Polsce zapanowała prawdziwa "małyszomania". Przyciągał miliony przed telewizory i zdobył rzeszę fanów. Według wyliczeń serwisu portal.faktura.pl, od początku kariery do teraz jego majątek urósł do 80 milionów złotych. Dorobił się nie tylko na sporcie, bo mógł liczyć także na intratne współprace reklamowe. I to za nie otrzymywał więcej, niż za same skoki narciarskie. Więcej zdjęć Adama Małysza i jego rodziny znajdziecie w galerii na górze strony.