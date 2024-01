Sylwestrowy taniec Lewandowskich podbija sieć. Internauci są bezlitośni

Robert Lewandowski to polski piłkarz, który obecnie występuje w barwach klubu FC Barcelona. Od wielu lat, wraz z żoną Anną Lewandowską, są jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Małżeństwo postanowiło spędzić imprezę noworoczną ze swoimi znajomymi w Hiszpanii. Pochwalili się tym wydarzeniem na Instagramie. Lewandowska dodała filmik, na którym wraz z mężem tańczą do obracającej kamery. Internauci nie pozostawili na nagraniu suchej nitki.

Lewandowscy na imprezie sylwestrowej

Piłkarz i trenerka fitness doskonale bawili się ze swoimi znajomymi, świętując nadejście 2024 roku. Anna Lewandowska ubrała się w świecący zestaw i pasujące do tego szpilki. Sportowiec postawił na klasyczną, białą koszulę, którą uzupełnił świecącymi spodniami i czarną marynarką. Internautów najbardziej nie poruszyły jednak wcale stylizacje małżeństwa, ale nagranie ich tańca na podeście, które śledziła kamera.

Para postanowiła zaprezentować krótki taniec. Wielu zwróciło uwagę na ruchy Lewandowskiej, która zaprezentowała swoje umiejętności. Jak wiadomo, od jakiegoś czasu żona piłkarza trenuje bachatę. Lewandowski towarzyszył małżonce i również wykonał kilka szalonych ruchów. Nagranie trafiło na popularny profil na platformie X, Out Of Context Football, gdzie pojawiają się humorystyczne wpisy powiązane z piłką nożną. Komentarze internautów nie pozostawiają złudzeń i drwią "Wiadomo, dlaczego nie strzela już goli", "Ten napastnik jest skończony", "To smutne, co zrobiło z nim dołączenie do Barcelony".

Lewandowscy są szczęśliwi w Hiszpanii

Najpopularniejszy polski piłkarz poślubił Annę w 2013 roku. Zdjęcia pary znajdziecie w galerii na górze strony. Małżeństwo doczekało się dwóch córek: sześcioletniej Klary i trzyletniej Laury. Para przez wiele lat chroniła prywatność swoich dzieci. Teraz czasami pokazują wizerunek pociech, choć nadal nie są to dokładne, pozowane fotografie ich twarzy. Napastnik od 2014 roku pełni funkcję kapitana reprezentacji Polski w piłce nożnej. Obecnie gra dla drużyny z Barcelony. Rodzina mieszka w willi wartej kilka milionów. Zarówno piłkarz, jak i jego żona spełniają się zawodowo. Anna prowadzi biznesy związane z fitnessem oraz kosmetykami. Sportowiec bardzo dobrze zarabia w hiszpańskim klubie.

Robert Lewandowski wraz z żoną Anną na Majorce instagram.com/annalewandowskahpba