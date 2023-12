Dawid Kubacki w rozmowie z norweskimi dziennikarzami. Wyznał prawdę o żonie

Dwa tygodnie przed finałem zawodów Pucharu Świata w norweskim Vikersund Dawid Kubacki postanowił, że rezygnuje z turnieju, a powodem tej nagłej decyzji była trudna sytuacja w życiu prywatnym znanego skoczka. "Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" - pisał na Facebooku w marcu 2023 roku. Od tego czasu wiele się pozmieniało. Stan zdrowia Marty Kubackiej się poprawił, po tym, jak został jej wszczepiony rozrusznik serca.

Dawid Kubacki o żonie. Pocieszające słowa

Sportowiec razem ze swoimi kolegami rozpoczął sezon 2023/2024 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Aktualnie koncentruje się na 72. Turnieju Czterech Skoczni. Udziela przy tym wywiadów, w tym norweskim dziennikarzom, którzy postanowili zapytać Kubackiego o jego ukochaną. Skoczek wrócił wspomnieniami do tragicznych chwil. - Tak, to było dramatyczne - podsumował sportowiec w Dagbladet.no. - Ale w tej chwili sytuacja jest dość stabilna. To najlepsza wiadomość. Wciąż mogę trenować i konkurować z innymi na skoczniach. Żona czuje się dobrze i jest w domu z dziećmi. Wszystko jest na dobrej drodze - dodał.

Może nie jest idealnie, ale jest ok. Gdyby nie wszystko było dobrze, to na pewno zostałbym w domu - zakończył skoczek.

Jak Dawid Kubacki spędzał tegoroczne święta?

Kubaccy spędzali święta Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie. Mogliśmy zobaczyć kilka kadrów z ich domu, który został świątecznie ozdobiony. Zobaczyliśmy także odświętnie ubrane córki znanej pary. Na Instagramie Marty Kubackiej nie zabrakło oczywiście świątecznych życzeń. "Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wam wszystkim zdrowia, miłości, radości, uśmiechu każdego dnia oraz cieszcie się, że możecie być razem! Ja się cieszę" - napisała ukochana skoczka. Fani przyłączyli się do życzeń, życząc Kubackiej dużo zdrowia. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

