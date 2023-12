Kim są żony i partnerki naszych sportowców? WAGs piłkarzy naszej reprezentacji w piłkę nożną znacie doskonale. Nie wszyscy wiedzą jednak, z kim związani są piłkarze Legii Warszawa i od kogo otrzymują największe wsparcie. Poznajcie WAGs piłkarzy Legii.

WAGs piłkarzy Legii Warszawa. Wśród nich modelka i fanka różowych włosów

21-letni Kacper Tobiasz jest jednym z bramkarzy Legii Warszawa. Od kilku lat związany jest z Olą, która wspiera go w sportowej karierze. - Nie licząc taty i mamy, jest dla mnie wsparciem numer jeden. Poznaliśmy się, gdy grałem jeszcze w Centralnej Lidze Juniorów. Przez te dwa i pół roku przeszła ze mną cztery różne szczeble - mówił o ukochanej Tobiasz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Ola prowadzi konto w mediach społecznościowych, chętnie dzieli się fotografiami z licznych podróży, jednak nie zdradza, czym zajmuje się zawodowo.

Steve Kapuadi zamienił Wisłę Płock na Legię Warszawa. Francuski piłkarz gra na pozycji obrońcy. W mediach społecznościowych raczej skupia się na życiu zawodowym, zdjęcia z partnerką są rzadkością. Wiadomo, że 25-letni Kapuadi jest w związku. Spotyka się z modelką Iman, która niedawno realizowała sesję dla magazynu "Elle".

Paweł Włoszek gra na pozycji obrońcy. Piłkarz żonę poznał jeszcze w dzieciństwie. Są razem od lat. -Znamy się jeszcze z czasów przedszkola. Chodziliśmy do tej samej grupy, ale ze względu na to, że Paweł jest ode mnie rok starszy, to przychodził na inne godziny. Mijaliśmy się na korytarzu - mówiła Magdalena Wszołek w programie TVP Sport "Kobiety Ekstraklasy" w 2020 r. Pobrali się w czerwcu 2014 roku. Magdalena zajmuje się makijażem, jest również fanką holistycznego podejścia do życia. Stawia na regularną aktywność fizyczną i zdrowie odżywianie.

Rafał Augustyniak w Legii Warszawa jest pomocnikiem. Od lat jest w związku z Sylwią, która wspiera jego karierę. Ukochana piłkarza prowadzi konto na Instagramie, jednak oznaczyła je jako prywatne. Niewiele wiadomo na temat jej drogi zawodowej.

Patryk Kun, czyli pomocnik w Legii Warszawa, od kilku lat związany z Aleksandrą Antys. Para wychowuje wspólnie córkę Julię, która przyszła na świat w październiku 2019 r.

Tomas Pekhart w Legii gra na stanowisku napastnika. 34-letni sportowiec od 18 lat związany jest z Adelą Pekhart. W 2015 roku odbył się ślub pary. Cztery lata później małżeństwo doczekało się potomstwa. Na świat przyszła ich córka, która otrzymała imiona Noelia i Sarah. W 2022 roku małżonkowie powitali na świecie kolejną córkę, Aurę Grace.

Blaz Kramer w Legii Warszawa gra na pozycji napastnika. Sportowiec na wyjeździe z bośniackim klubem Zrinjski Mostar strzelił gola i zadedykował symboliczną cieszynkę ukochanej. Małżeństwem są od trzech lat. Wychowują już syna, ale wszystko wskazuje na to, że niebawem ich rodzina się powiększy. - To dedykacja dla mojego drugiego dziecka i żony, która zawsze mnie wspiera, w lepszych i gorszych chwilach. Dziękuję jej. Ona wie, że ją kocham - potwierdził zawodnik cytowany przez "Legia.net".

Josue Pesqueira w Legii gra na pozycji pomocnika. Jego żoną jest Joana Fonseca. Ukochana sportowca od lat jest wierna oryginalnemu wizerunkowi. Joana ma różowe włosy, ciało pokryte tatuażami i stawia na zwracające uwagę stylizacje. Wspiera portugalczyka i od czasu do czasu pojawia się na jego meczach, na stadionie przy ul. Łazienkowskiej.

