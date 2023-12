Znana federacja Fame MMA przeszła odrodzenie i wróciła w nowej wersji, Fame: Reborn. Początkowo gala miała odbyć się w listopadzie, jednak organizatorzy postanowili dopracować wydarzenie. Ostatecznie impreza miała miejsce 9 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie. Publiczność mogła oglądać starcia popularnych celebrytów, takich jak: Sylwester Wardęga, Sebastian Fabijański czy Natan Marcoń. Niemałe kontrowersje wzbudziła zawodniczka Elizabeth Anorue, która po zwycięstwie została wygwizdana przez uczestników wydarzenia. Co dokładnie się wydarzyło? Więcej zdjęć influencerki znajdziesz w galerii na górze strony.

Fame: Reborn. Publiczność nie miała litości dla Elizabeth Anorue

Elizabeth "Liza" Anorue to Ukrainka nigeryjskiego pochodzenia. Na sobotniej gali influencerka zmierzyła się z Natalią "Navcii" Korgol. Walka kobiet przebiegła bez żadnych zaskoczeń. Większość osób obstawiało zwycięstwo Elizabeth i tak rzeczywiście się stało. Ukrainka pokonała swoją przeciwniczkę w trzeciej rundzie. Publiczność zamiast klaskać, zaczęła gwizdać. Negatywne reakcje były spowodowane wcześniejszą aferą rasistowską, w którą zamieszana była zwyciężczyni walki. Wściekła "Liza" nie wytrzymała i wykrzyczała do mikrofonu - To ty przyszedłeś na galę, na której ja się biję, więc to ty możesz wypier***ać! - usłyszała publiczność.

Fame: Reborn. Afera z Elizabeth Anorue

"Liza" jest od kilku dni krytykowana za swoją skandaliczną wypowiedź na temat przeciwniczki. Ukrainka nigeryjskiego pochodzenia nazwała ją "białą pi***". Całą sprawą ma zająć się prokuratura. Chociaż Elizabeth przeprosiła za swoje zachowanie, to fani nie zapomnieli o tych słowach. Pod jej postem na temat wygranej pisali: "Smutne, że Polska daje ci tyle możliwości do zgarniania łatwej kaski, a ty nie masz szacunku do jej obywateli, wyzywając od białych piz**, ale cóż, sama za to odpowiadasz, ja mogę jedynie powiedzieć, że współczuję". ZOBACZ TEŻ: Fame MMA. Walka Wardęga vs. Fabijański już za nami. Gwizdy i przekleństwa publiczności

Elizabeth 'Liza' Anorue Fot. @llleasy_ / screenshot / Instagram