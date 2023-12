Adam Małysz i Izabela Polok poznali się jeszcze w dzieciństwie. Chodzili do tej samej szkoły podstawowej i mieszkali zaledwie kilka domów od siebie. - Potem był czas, kiedy chodziliśmy do różnych szkół. Przez pewien czas się w ogóle nie widywaliśmy. Nasze drogi się rozeszły. W końcu spotkaliśmy się na dyskotece. I tak rozpoczął się nasz związek. Zadziałała magia dyskoteki. Banalna historia, prawda? - opowiadała Izabela Małysz w wywiadzie z Przeglądem Sportowym Onet.

Adam i Izabela Małyszowie wcześnie stanęli na ślubnym kobiercu

W 1996 roku Adam Małysz i Izabela Polok oficjalnie zostali parą. Młody sportowiec nie zwlekał zbyt długo z oświadczynami. Zaręczyny odbyły się w 1997 roku. W tym samym roku zakochani powiedzieli sobie sakramentalne tak. Wzięli ślub ekumeniczny (ona jest katoliczką, a on luteraninem). W podróż poślubną wybrali się do Chorwacji na zgrupowanie młodych skoczków. 31 października 1997 roku świeżo upieczeni małżonkowie zostali rodzicami. Adam Małysz nie towarzyszył żonie w trakcie porodu. Nie mógł również odebrać jej z dzieckiem ze szpitala. - Było mi bardzo przykro, ale wiedziałam, z czym to się wiąże, że wychodzę za sportowca - wspominała w programie "Druga strona medalu". Małyszowie myśleli o kolejnym potomku, ale ostatecznie nie zdecydowali się na drugie dziecko. "Jeśli jest się człowiekiem, którego wiecznie nie ma w domu, to ciężko jest myśleć o większej rodzinie" - tłumaczył na Instagramie. Z racji wielu treningów i licznych zawodów, to na barkach Izabeli spoczywało prowadzenie domu oraz opieka nad córką. Kobieta miała świadomość, co ją czeka. Mimo to nigdy nie żałowała decyzji o małżeństwie. - Patrzę na to z perspektywy kobiety. Adam to miłość mojego życia. Myślę, że spędzę z nim resztę swoich dni - mówiła w rozmowie z "Faktem".

Izabela Małysz wspierała męża. Były trudne momenty. "Przeżywałam każdy start Adama"

Skoczek zawsze mógł liczyć na wsparcie żony. Od czasu do czasu Izabela Małysz kibicowała mężowi na żywo. Nieraz zabierała na zawody również córkę. Później stresowała się, kiedy mąż brał udział w Rajdzie Dakar. - Bardzo przeżywałam każdy start Adama w tej imprezie. To była zupełnie inna dyscyplina. - wyjawiła w wywiadzie z Przeglądem Sportowym Onet. Swego czasu Adam i Izabela Małyszowie mieli pewne trudności. Wówczas kobieta musiała mierzyć się z krzywdzącymi plotkami na swój temat. Zarzucano jej, że wyszła za sportowca tylko ze względu na korzyści finansowe. Oprócz tego para żyła w nieustannym blasku fleszy i świetle reflektorów. W jednym z wywiadów Izabela Małysz wspomniała, że oboje lubią postawić na swoim. Są bardzo uparci, przez co czasami trudno jest im się porozumieć i dojść do kompromisu. Mimo to przez lata udało im się nawiązać nić porozumienia. Więcej zdjęć Adama i Izabeli Małyszów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Adam Małysz pracuje na pełnych obrotach. Jego żona wystąpiła w popularnym programie

Choć Adam Małysz zakończył już karierę, to wciąż mało przebywa w domu. Przez kilka lat był koordynatorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN. Natomiast od czerwca 2022 roku jest prezesem związku. Z tego powodu dzieli życie między Kraków a Wisłę. Gdy tylko ma wolne, stara się wynagrodzić żonie wszelkie niedogodności. Wspólnymi chwilami małżonkowie chętnie dzielą się na Instagramie. Jakiś czas temu Izabela Małysz wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami". Występowała ze Stefano Terrazzino. Razem doszli do czwartego odcinka. Adam Małysz cały czas wspierał żonę. Zaraz później na rodzinę Małyszów czekało kolejne ważne wydarzenie. We wrześniu 2021 roku ich córka Karolina wyszła za mąż za ukochanego Kamila. - Staram się być dobrym teściem, ale czy jestem? To już pytanie do zięcia. Kamil w naszej rodzinie był od siedmiu czy ośmiu lat. To nie było tak, że córka go poznała, minęło pół roku czy rok i już jest ślub. On był obecny, więc my go już wcześniej traktowaliśmy prawie jak zięcia czy syna. Stało się to normalnością - powiedział w programie "Nie mam pytań". Córka Adama Małysza nie poszła jednak w jego ślady - o tym, czym się obecnie zajmuje przeczytacie tutaj.