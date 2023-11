Nie tak dawno pisaliśmy o narodzinach kolejnego dziecka Neymara. Radość z tego wyjątkowego momentu nie trwała zbyt długo. Bruna Biancardi, partnerka piłkarza, oficjalnie ogłosiła, że nie są już parą. "To sprawa prywatna, ale ponieważ na co dzień jestem narażona na sensacje, domysły i żarty, informuję, że nie jestem w związku" - potwierdziła w mediach społecznościowych Bruna. Jaki był powód takiej decyzji? Więcej zdjęć Neymara i jego partnerki znajdziesz w galerii na górze strony.

Neymar od dłuższego czasu zdradzał swoją partnerkę. Na jaw wyszły nowe fakty

Piłkarz przyznał się publicznie do zdrady w czerwcu 2023 roku. Kryzys na jakiś czas został zażegnany. Modelka prawdopodobnie wybaczyła Neymarowi. Na jej profilu na Instagramie wielokrotnie mogliśmy zobaczyć ich razem, choćby na hucznym baby shower. Akceptacja tych przykrych wydarzeń nie trwała zbyt długo. Konflikt nasilił się po upublicznieniu rozmów z inną modelką, Aliną Farias. Piłkarz miał poprosić ją o intymne zdjęcia. Ta jednak się nie zgodziła, a fragmenty korespondencji wrzuciła do sieci. Neymar zaprzeczył, że do rozmowy miałoby dojść podczas związku z Bruną, jednak jak widać, takie wytłumaczenie nie pomogło. Z hejtem spotkała się również sama Alina, której fani piłkarza zarzucili kłamstwo. "Darzę Neymara szacunkiem. Nigdy nie miałam zamiaru go skrzywdzić. Po prostu wykonuję moją pracę, a biznes to biznes. Nawet prezydentom nie wysłałabym moich zdjęć za darmo. Możecie mnie nazywać kłamczuchą, ale odpowiedź Neymara tylko potwierdza, że rozmowa odbyła się i jest prawdziwa" - przekazała na swoim profilu modelka.

Neymar z dziećmi To koniec związku Neymara ze słynną modelką! Znamy powód. Fot. @neymarjr/ Instagram

Neymar przywitał niedawno na świecie kolejne dziecko. Na poród nie zdążył

Neymar ostatnio przeżywa trudny czas nie tylko na murawie, ale także w życiu osobistym. Fani złudnie wierzyli, że wszystko zmieni się po narodzinach dziecka. Piłkarz doczekał się z byłą już partnerką Bruną córeczki Mavie. "Nasza Mavie przyszła na świat, aby dopełnić nasze życie. Witaj córeczko! Już jesteś przez nas bardzo kochana. Dziękujemy, że wybrałaś właśnie nas" - mogliśmy przeczytać na profilu Brazylijczyka. Hiszpańskie media informowały, że Neymar nie zdążył na sam poród, ale pojawił się tuż po nim, by wspólnie z Bruną zająć się nowo narodzoną córką. ZOBACZ TEŻ: Nie żyje przyjaciółka Neymara. 29-letnia influencerka poddała się popularnemu zabiegowi