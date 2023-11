Anna Lewandowska na nudę w życiu nie może narzekać. Trenerka jest bardzo zapracowana, z powodzeniem rozkręca biznesy, ale ciągle stawia przed sobą nowe wyzwania. Niedawno Lewa przebywała w Polsce, ale jak poinformowała na Instagramie, już jest w Barcelonie, gdzie od jakiegoś czasu mieszka z rodziną. Lewandowska z uwagi na natłok obowiązków przywiązuje ogromną uwagę do regeneracji i spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. Tym razem postanowiła pokazać się trochę od innej strony. Na InstaStories zamieściła kadr, na którym widać, jak z Robertem Lewandowskim zachowują się w otoczeniu znajomych.

Zobacz wideo Anna Wrońska o stylu Lewandowskiej. Zwróciła uwagę na to, co Anna robi z polskimi markami

Anna Lewandowska z mężem w domowych pieleszach. Tak zachowują się przy znajomych

Ulubioną formą spędzania wolnego czasu Anny Lewandowskiej jest aktywny wypoczynek. Trenerka nie potrafi usiedzieć w miejscu, o czym sama z rozbawieniem poinformowała swego czasu fanów. Regularnie ćwiczy, tańczy, pływa na desce, a także jeździ z córkami na rolkach po ulicach Barcelony. Tym razem żona Roberta Lewandowskiego pokazała, jak razem z mężem i najbliższy przyjaciółmi spędzają czas. Widać, że w ich towarzystwie nie ma nudy. Trenerka siedzi na kanapie po turecku, a na jej kolanach głowę ułożył Lewandowski. Za piłkarzem odpoczywa znajoma małżeństwa, co może wskazywać na to, że mają naprawdę bliskie relacje i nie czują przy sobie krępacji. Lewej jednak było trudno usiedzieć na miejscu i postanowiła trochę powygłupiać się do zdjęcia, pokazując znak zwycięstwa.

Trenerka tego dnia miała na sobie prostą szara koszulkę, która idealnie przylegała do ciała. Stonowaną górę zestawiła z wygodnymi jeansami. Piłkarz także postawił na niezobowiązującą stylizację. Wybrał bluzę z kapturem i szare spodnie. Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska z mężem w domowych pieleszach. Tak zachowują się przy znajomych Lewandowska z mężem w domowych pieleszach. Tak zachowują się przy znajomych. Fot. Instagram/ annalewandowska

Lewandowscy niedawno brylowali na gali. Znowu się dopasowali

Robert Lewandowski kilka dni temu odebrał srebrny puchar dla najlepszego strzelca na gali Marca de Futbol Awards. Na wydarzeniu pojawił się w towarzystwie żony. Anna Lewandowska na czerwonym dywanie zaprezentowała się w czarnym total look'u i idealnie dopasowała się do męża, który także postawił na elegancki wygląd. Więcej TUTAJ. Małżonkowie podczas wielkich gal zawsze prezentują się stosownie do okazji. Na co dzień stawiają jednak na sportowe i przede wszystkim wygodne zestawy.