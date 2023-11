Tak o Marcinie Bułce pisze francuska prasa. Wiemy, kto jest jego narzeczoną

Marcin Bułka zadebiutował niedawno w reprezentacji Polski w meczu z Łotwą, podczas którego pojawił się na murawie od początku drugiej połowy. "Takie emocje towarzyszyły mi w debiucie z orzełkiem na piersi w reprezentacji Polski. Jestem dumny z bycia Polakiem i reprezentowania kraju. Spełniłem jedno z wielu moich marzeń!" - napisał Marcin Bułka w mediach społecznościowych tuż po debiucie w sparingu z Łotwą. Brawurowa gra zawodnika spowodowała, że oczy europejskich kibiców skierowane są właśnie w jego stronę. O poczynaniach Bułki na murawie rozpisuje się nawet francuska prasa. Prywatnie u jego boku towarzyszy mu 22-letnia narzeczona, która prężnie działa w mediach społecznościowych.

Marcinem Bułką zachwyca się francuska prasa. Zawdzięczają mu sukcesy kadry

O dobrej passie Marcina Bułki mówi się w prasie niemalże od początku trwającego sezonu w piłce nożnej. Polski bramkarz znalazł się na ustach sportowych komentatorów po bezbłędnej serii czystych kont w lidze francuskiej. Od początku rozgrywek 24-latek z Płocka nie dał się pokonać w dziesięciu meczach, a co więcej, sposobu na niego nie znalazł żaden zawodnik od ośmiu spotkań z rzędu. O sukcesach sportowca rozpisują się francuskie media. Portal Quest Franced podkreślił, że francuski klub zawdzięcza sukces właśnie polskiemu piłkarzowi. "W samej końcówce Nicea mogła polegać na Marcinie Bułce, który po raz kolejny stanął na wysokości zadania. Zachował czyste konto, dzięki czemu zespół traci jeden punkt do liderującego Paris Saint-Germain" - napisano we francuskim portalu. Zdjęcia Marcina Bułki znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Narzeczona Marcina Bułki ma 22 lat i prężnie działa w internecie

Bułka związany jest z 22-letnią partnerką, Ecram Sallam. Influencerka aktywnie prowadzi swoje konta na TikToku oraz Instagramie. W obu platformach chętnie publikuje zdjęcie i filmiki z Bułką. Wiele wskazuje na to, że obydwoje traktują się poważnie - para jest już bowiem zaręczona. Przed przeprowadzką do Francji ukochana Bułki mieszkała we włoskim Turynie, gdzie pracowała jako modelka. Ecram na co dzień studiuje psychologię.

Marcin Bułka Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

