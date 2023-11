Anna Lewandowska od dziesięciu lat tworzy udane małżeństwo z Robertem Lewandowskim, którego owocem są dwie córki - Klara i Laura. Starają się dokładać wszelkich starań, aby jak najlepiej je wychowywać, a dodatkowo rozwijają się zawodowo. W tym wszystkim oczywiście się wspierają, jednak nie zawsze mają możliwość towarzyszenia sobie podczas ważnych wydarzeń. Lewy wyjechał na ostatni mecz reprezentacji w tym roku, a Anna została a w domu z dziećmi. Wiadomo, czym była zajęta.

Lewandowski wyciska siódme poty na boisku. Anna w tym czasie zrobiła trening z córkami

Robert Lewandowski 21 listopada roku wraz z reprezentacją Polski rozegrał ostatni mecz w tym roku. Na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ich rywalami była drużyna z Łotwy, a biało-czerwonym kibicowali nie tylko fani, ale i najbliżsi. Tego wieczora na trybunach zabrakło jednak Anny Lewandowskiej. Trenerka fitness została z córkami w Barcelonie, jednak szybko znalazły sobie wspólne zajęcie. Na Instagramie ukazała się relacja, z której dowiemy się, że wtorkowy wieczór poświęciły na wspólny trening. Żona Roberta Lewandowskiego wykonywała hip thrusty z gumami, a za obciążenie posłużyły jej Laura i Klara, która zaprezentowała się w rozpuszczonych włosach. Dołączył do nich również rodzinny pies. Zdjęcia z treningu Anny Lewandowskiej z córkami znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska aktywnie spędza czas z córkami. Tego woli unikać

Anna Lewandowska bardzo dba o rozwój córek na wielu płaszczyznach. Z tego powodu stara się im dostawać różnego rodzaju rozrywki. Nie tylko uprawiają różnego rodzaju sporty, ale i decydują się na artystyczne aktywności. "Możliwości spędzania czasu jest mnóstwo! U nas w domu królują wszelkiego rodzaju artystyczne zabawy (ostatnio skończyło się to czerwoną farbą na suficie), wycieczki rowerowe - to już prawie nieodłączny element dnia po szkole, a jeśli po całej kuchni rozsypana jest mąka, to wiedzcie, że moim dziewczynkom zachciało się piec babeczki" - pisała jakiś czas temu Anna Lewandowska na Instagramie.

