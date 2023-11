Piłkarze polskiej reprezentacji pojawili się w ojczyźnie ze względu na zbliżające się mecze. 17 listopada czeka nas spotkanie z Czechami, a 21 listopada zagramy z Łotwą. U Wojciecha Szczęsnego, który przyleciał do Polski z Włoch, zauważono drogą kurtkę zimową. W mediach głośno na temat tego, ile kosztuje. Okazuje się, że przebiła ceną tę, którą nosi Robert Lewandowski.

Zobacz wideo Szczęsny krótko o karierze. Chodzi o mistrzostwa

Wojciech Szczęsny przyleciał do ojczyzny. Wyróżniał się ubiorem na tle innych grupowiczów

Sportowcy zaczęli gromadzić się w warszawskim hotelu już w niedzielę 12 listopada. Zauważono, że Szczęsny zaparkował autem, o którym większość może pomarzyć. Chodzi o rolls-royce'a cullinan black badge wartego więcej niż milion złotych. Samochód bramkarza robi wrażenie, ale sportowiec zwrócił na siebie uwagę również kurtką zimową. Miał na sobie projekt amerykańskiej marki Rick Owens, który kosztuje ok. sześciu tys. złotych. Gigantyczna kurtka puchowa bramkarza była zauważalna z dużej odległości. Ten model charakteryzuje charakterystyczne przecięcie kolorów - beżowego i czarnego. Tym akcentem Szczęsny zdecydowanie wyróżniał się na tle innych piłkarzy reprezentacji. Robert Lewandowski wybrał na przykład tańsze okrycie. Jego czarna kurtka Jacquemus jest warta ponad trzy tys. złotych. Panowie w drogich kurtkach chętnie podpisywali tego dnia koszulki dla fanów. Przed hotelem, w którym zatrzymują się nasi reprezentanci nie brakuje zazwyczaj pasjonatów piłki nożnej, którzy tylko marzą, aby spotkać znanych sportowców.

Wojciech Szczęsny Wojciech Szczęsny w drogiej kurtce, AKPA

Robert Lewandowski o nastawieniu przed spotkaniem z Czechami

Wkrótce ponownie zobaczymy naszych piłkarzy w akcji. Co na temat zbliżającego się spotkania z Czechami mówi sam kapitan drużyny? - W meczu z Czechami trzeba się dobrze zaprezentować i przede wszystkim wygrać. Bez względu na to, czy przy wielkim szczęściu da nam awans, czy nie, takie zwycięstwo, jak wspomniałem, będzie mieć ogromne znaczenie na przyszłość. Wiemy, na czym musimy się skupić i co poprawić. Spotkanie z Czechami może nie jest nowym otwarciem, ale przy zwycięstwie będziemy mogli powiedzieć, że teraz idziemy do przodu. A to bardzo istotne - oznajmił Robert Lewandowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Zdjęcia piłkarzy reprezentacji Polski znajdziecie w galerii na górze strony.

Robert Lewandowski Robert Lewandowski i jego kurtka, KAPiF.pl