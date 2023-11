Katarzyna Skowrońska przez lata zachwycała na siatkarskim boisku od lat 90. W 2003 roku trafiła do reprezentacji, z którą mając zaledwie 20 lat, zdobyła mistrzostwo Europy w Turcji. Dwa lata później powtórzyła ten sukces w Chorwacji. A to tylko początek długiej listy jej sukcesów i sportowych osiągnięć. Z dalszej gry zrezygnowała w 2019 roku, po leczeniu długiej kontuzji. Dziś prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie możemy podejrzeć, jak wygląda jej życie obecnie.

Katarzyna Skowrońska chętnie publikuje w mediach społecznościowych. Tak wygląda dziś

Po czterech latach od zakończenia kariery sportowej Kasia Skowrońska nadal cieszy się ogromną popularnością. Tylko na Instagramie obserwuje ją prawie 50 tysięcy osób. Na swoim profilu chętnie dzieli się z fanami kulisami prywatnego życia. Można też zobaczyć, że siatkarka bardzo dużo podróżuje. Szczególnie bliskie są jej Włochy, gdzie przecież przez lata mieszkała, gdy grała w kilku tamtejszych klubach. Przez ten czas nie zmieniły się dwie rzeczy. Skowrońska, choć na boisku już nie występuje, to o siatkówce nie zapomniała. Angażuje się w różne wydarzenia związane z tą dyscypliną i próbuje przekazać swoją pasję szczególnie tym najmłodszym. Fani też ciągle zachwycają się urodą kobiety. Wszak to ona przez długi czas nazywana była "najpiękniejszą polską siatkarką". "Zdjęcie sprzed dwudziestu lat?", "Przepiękna kobieta", "Jak zawsze wyglądasz pięknie" - takie i inne pozytywne komentarze aż piętrzą się pod zdjęciami zawodniczki.

Kasia Skowrońska instagram.com/kasia_skowronska_17/

Katarzyna Skowrońska prywatnie. "Życie po rozwodzie też jest piękne"

W 2006 roku Katarzyna Skowrońska stanęła przed ołtarzem. Jej wybrankiem został siatkarski menadżer, Jakub Dolata. Przez lata w oczach opinii publicznej tworzyli zgodne i zgrane małżeństwo. Oboje jednak rzadko bywali w domu. - Kiedyś widywaliśmy się częściej, ale od czasu, gdy Kuba intensywnie zajął się menedżerką, jest z tym problem. Gdy ja zakończę sezon i mam czas, dla niego rozpoczyna się intensywna praca. Ale mniej więcej połowę dni w roku spędzamy razem. Kuba odwiedzał mnie często w Chinach (...) Kiedyś spędzaliśmy ze sobą naprawdę wiele czasu. Teraz widujemy się rzadziej, ale to też ma dobre strony. Można za sobą zatęsknić, docenić związek. Jesteśmy świadomi, jaką pracę wykonujemy i na co się zdecydowaliśmy - tak oceniała swój związek w 2013 roku na łamach "Przeglądu Sportowego".

W pewnym momencie zaczęły pojawiać się pogłoski, że para się rozstała. Te informacje potwierdziła sama sportsmenka, oznajmiając w mediach społecznościowych, że jest już po rozwodzie. Żadne z eksmałżonków nie przekazało, co było przyczyną takiej decyzji. "Ponieważ jestem zirytowana i znudzona odpowiadaniem setny raz na to samo pytanie w sprawie mojego stanu cywilnego oraz czytaniem nieprawdziwych informacji na swój temat w sieci, chciałabym wszystkich poinformować, że od kilku miesięcy jestem po rozwodzie i zamknęłam tamten rozdział życia. Tym miłym akcentem życzę wszystkim miłego dnia. PS: Zapewniam was, że życie po rozwodzie tez jest piękne" - napisała na Instagramie.