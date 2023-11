Jak możemy przeczytać w brazylijskiej prasie zmarła 29-letnia influencerka, Luana Andrade. Przed śmiercią kobieta poddała się zabiegowi liposukcji. To właśnie komplikacje po zabiegu miały być przyczyną zgonu. "Pomimo wszelkich wysiłków zespołu szpitalnego, jej stan się pogorszył i zmarła dziś około 5.30 rano" - czytamy w oświadczeniu szpitala. Kondolencje złożył także Neymar. Piłkarz od lat przyjaźnił się z instagramerką.

REKLAMA

Zobacz wideo Oliwia Bieniu zdradza, jak czuła się po śmierci mamy

Brazylijska influencerka zmarła po zabiegu liposukcji

Luana Andrade w poniedziałek 6 listopada zgłosiła się do prywatnego szpitala w Sao Paulo. Influencerka planowała zabieg liposukcji na kolanie, jednak w jego trakcie pojawiły się poważne komplikacje. Lekarze musieli wstrzymać operację, gdy doszło do zatrzymania akcji serca. Pomimo podjętych działań, nie udało się uratować życia 29-latki.

Operacja została przerwana, a pacjentka przeszła testy, które wykazały masywną zakrzepicę. Została przeniesiona na oddział intensywnej terapii, gdzie poddano ją leczeniu farmakologicznemu i hemodynamicznemu - tłumaczył przedstawiciel szpitala São Luiz w brazylijskim dzienniku "O Globo".

Dziennikarzom "O Globo" udało się dotrzeć do informacji, że przeprowadzona sekcja wykazała przyczynę zgonu. Najprawdopodobniej była to rozległa zatorowość płucna powiązana z zakrzepicą. Brazylijczycy są poruszeni tą tragedią, czego upust dają na działającym wciąż profilu zmarłej influencerki. W komentarzach możemy wyczytać, że zdaniem fanów, zabieg liposukcji był u Andrade niepotrzebny. Internauci złożyli też kondolencje rodzinie.

Luana Andrade fot. instagram/luandradel

Neymar opłakuje śmierć przyjaciółki. Złożył kondolencje

Informacja o śmierci Andrade dotarła także do jej przyjaciela, Neymara. Piłkarz opublikował w swoich mediach społecznościowych wiadomość skierowaną do rodziny zmarłej, w której złożył kondolencje. "Moje kondolencje dla całej rodziny, niech Bóg przyjmie Luanę z otwartymi ramionami" - napisał. Głos zabrał także chłopak influencerki, Joao Hadad. "Jestem rozdarty i przeżywam swój największy koszmar. Część mnie odeszła. Zbudowaliśmy piękną historię i intensywnie żyliśmy naszymi marzeniami. Oprócz bycia dziewczyną jesteś i zawsze będziesz partnerem poza życiem, moją miłością... Jesteś moim światłem, księżniczko. Proszę, abyś nadal czuwała nade mną i nad nami wszystkimi z góry. Zawsze będę cię kochać, od teraz do wieczności!" - napisał pogrążony w żałobie mężczyzna.