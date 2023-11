Polacy ponownie pękają z dumy z powodu Igi Świątek. Sportsmenka odniosła kolejny sukces i wygrała WTA Finals, dzięki czemu w wielkim stylu wróciła na pierwsze miejsce światowego rankingu. Nie powinno zatem dziwić, że 22-latka będzie miała znakomite wspomnienia z Meksyku. Dała temu wyraz jeszcze przed rozpoczęciem turnieju oraz niedługo po zwycięstwie z Jessicą Pegulą. Filmik, który udostępniła w sieci tuż po wygranej, robi furorę w mediach społecznościowych.

Iga Świątek świętowała wygraną... głosem wiewiórki. Nagranie robi furorę

Iga Świątek wrzuciła do sieci nagranie z hotelu, na którym wdychając powietrze z balona z helem, śpiewa: "O Mexico, o Mexico!". Nic dziwnego, że sportsmenka z tym krajem będzie miała do końca życia niezwykłe wspomnienia. "Iga Świątek śpiewająca głosem wiewiórki po wygranej i podbiciu światowego rankingu" - napisała jedna ze stron o tenisie na Twitterze. "Spokojnie z tym helem", "Iga, jesteś najlepsza!", "Słyszę wiewiórkę..." - czytamy komentarze rozbawionych internautów.

Iga Świątek dzięki sukcesom na korcie ma miliony na koncie

Iga Świątek odnosi sukces za sukcesem, co przyczynia się także do jej niebotycznych zarobków. - Podając wysokość turniejowych nagród, media cytują oficjalne komunikaty organizatorów. Być może warto dodać, że jeżeli za wygranie turnieju jest milion dolarów, to od razu potrąca się od tej kwoty około 40 proc. - mówił kiedyś jej ojciec Tomasz Świątek w rozmowie z "Faktem". "Wprost" donosił z kolei, że gwiazda tenisa zgromadziła już ponad 21 mln dolarów, czyli ok. 90 mln złotych. Po odjęciu podatku kwota dochodzi do ok. 55 mln złotych. Warto również wspomnieć o użyczaniu wizerunku w reklamach. Jak czytamy we "Wprost", Świątek w ten sposób mogła się wzbogacić nawet o 25 mln złotych. Reasumując, na początku listopada 2023 roku majątek 22-latki mógł wynosić ok. 80 mln złotych. Teraz doszła także kwota za ostatni turniej w Cancun. Mówi się, że Iga Świątek za ten sukces otrzyma czek na ponad trzy mln dolarów, czyli prawie 13 mln złotych. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

