Iga Świątek ma 22 lata i ogromny majątek. Tyle może mieć na koncie

Iga Świątek odniosła kolejny sukces i wygrała WTA Finals. Dzięki temu w wielkim stylu wróciła na pierwsze miejsce w rankingu. "Co się stało?" - napisała później w mediach społecznościowych, dodając zdjęcie z pucharem. Choć osiągnęła już tak dużo, nadal pozostaje osobą skromną, choć zapewne niektórym od kwoty na koncie, którą do tej pory zgromadziła, mogłoby zawrócić się w głowie. Ile zarobiła 22-latka? Jeden z tygodników podliczył.

Ile pieniędzy ma Iga Świątek?

Iga Świątek pieniądze zarabia przede wszystkim na korcie. "Podając wysokość turniejowych nagród, media cytują oficjalne komunikaty organizatorów. Być może warto dodać, że jeżeli za wygranie turnieju jest milion dolarów, to od razu potrąca się od tej kwoty około 40 proc." - mówił kiedyś Tomasz Świątek w rozmowie z "Faktem". Według tego, co donosi "Wprost", gwiazda tenisa dzięki ciężkiej pracy zgromadziła ponad 21 mln dolarów, czyli ok. 90 mln złotych, a po odjęciu od tego podatku kwota ta dochodzi do ok. 55 mln złotych. Oprócz tego Iga jest rozchwytywana przez reklamodawców, którzy są w stanie wiele zapłacić, żeby promowała ich markę swoim wizerunkiem. "Wprost" podaje, że dzięki tej działalności Świątek mogła się wzbogacić nawet o 25 mln złotych. Sumując, na początku listopada majątek 22-latki mógł wynosić ok. 80 mln złotych. Teraz doszła także kwota za ostatni turniej w Cancun. Media rozpisują się, że Iga Świątek otrzyma pokaźną sumę. Otrzyma czek na ponad trzy mln dolarów, czyli prawie 13 mln złotych. Gwiazda tenisa jednak poważnie podchodzi do zarobionych pieniędzy i ma w swoim otoczeniu ludzi odpowiedzialnych za jej sprawy finansowe.

Jak mieszka Iga Świątek?

22-latka mimo takiej fortuny żyje w bardzo przytulnym i minimalistycznie urządzonym mieszkaniu. Co jakiś czas zdarza jej się pokazać, jak mieszka, ponieważ publikuje kadry w mediach społecznościowych zrobione w swoich wnętrzach. Szafki kuchenne są wykonane z drewna, Iga wybrała jasnoszary blat oraz czarne uchwyty. Jeden z pokoi został przeznaczony na siłownię.

