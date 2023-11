Jakub Rzeźniczak z całą pewnością należy do grona mężczyzn, którzy nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności światu. Charyzmatyczny piłkarz regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niego słychać. Robi to jednak na swoich własnych, określonych zasadach - spora ilość postów jest współdzielona z kontem ukochanej. Tym razem popularny sportowiec podzielił się z internautami niecodzienną nowiną. Ma się z czego cieszyć.

Jakub Rzeźniczak szaleje ze szczęścia. Dłużej nie mógł ukrywać tej informacji

Na instagramowym koncie Jakuba Rzeźniczaka zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą materiału, którym podzielił się z internautami. Okazuje się, że chodzi o sukcesy sportowe. Piłkarska drużyna, do której należy Rzeźniczak wygrała na wyjeździe z Hutnikiem Kraków. Do sukcesu przyczyniła się świetnie wykonana praca zespołowa i niecodzienne umiejętności sportowców. To, co działo się w szatni było doprawdy czystym szaleństwem. Uradowani piłkarze tak bardzo cieszyli się ze zwycięstwa, że nie mogli opanować towarzyszącym im emocji. W pewnym momencie Jakub Rzeźniczak zaczął tańczyć bez koszulki. Zabawnym wideo podzielił się ze swoimi instagramowymi fanami.

Jakub Rzeźniczak tańczy bez koszulki Fot. Instagram.com/@jakubrzezniczak25

Jakub Rzeźniczak cieszy się nie tylko życiem prywatnym. Jego kariera nabiera zawrotnego tempa

Zawodowy sukces Jakuba Rzeźniczaka to nie jedyny powód do radości w jego życiu. Energiczny piłkarz niedawno przekazał światu naprawdę wzruszającą nowinę. Okazuje się, ze niebawem on i jego partnerka przywitają na świecie dziecko. Wiadomo już, że będzie to dziewczynka. Do przekazania nowiny o powiększeniu rodziny doszło zaledwie dwa miesiące temu. Jak widać, zły czas prędzej czy później mija i nadchodzą po nim same lepsze dni.

Są momenty w życiu, kiedy zatrzymujesz się i chcesz żeby to trwało wiecznie, ta chwila była jedną z piękniejszych w naszym życiu i zapisze się na zawsze w naszej pamięci. Czekamy na ciebie - na[pisał na swoim instagramowym koncie Jakub Rzeźniczak i jego ukochana.

