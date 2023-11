Ksiądz Daniel Wachowiak dał się poznać jako osoba o wysoce kontrowersyjnych opiniach. Niekiedy o swoich przekonaniach mówi z ambony, innym razem głosi poglądy w mediach społecznościowych. Jego wpisy zazwyczaj odbijają się głośnym echem. Ostatnio postanowił wypowiedzieć się na temat Joanny Jędrzejczyk. Znana polska sportsmenka opowiedziała historię o tym, jak przebiegła jej spowiedź. Nie była zachwycona tym, co wówczas usłyszała. Opowieść dotycząca religii nie spodobała się Wachowiakowi, który nie omieszkał się jej skomentować.

Joanna Jędrzejczyk opowiedziała o swoim doświadczeniu. Doczekała się komentarza od księdza Daniela Wachowiaka. Ostra słowa

Joanna Jędrzejczyk jakiś czas temu zagościła w jednym z podcastów. Rozmowa po chwili zeszła na kwestie religijne. Sportsmenka podzieliła się historią, której doświadczyła podczas spowiedzi. Nie była wówczas zadowolona z zachowania księdza. Jego słowa bardzo ją uraziły. - Mnie wkurzył raz ksiądz. Poszłam się wyspowiadać i ten ksiądz do mnie: "No widzi pani, bo ja mam z panią problem (...). Pani się określiła, że jest za czarnym protestem, za wolnymi mediami i ja mam z panią problem. Widzę, że pani co tydzień przychodzi do kościoła i jest wierząca, ale nie wiem, co z panią zrobić. Mam dać rozgrzeszenie? Komunię? Jestem księdzem, a pani jest za zabijaniem ludzi" - cytowała ową konwersację. Niedługo później ten sam ksiądz odmówił jej przyjęcia komunii. Wówczas Jędrzejczyk opuściła kościół. Na jej słowa zareagował Daniel Wachowiak. Nie szczędził słów. W krytyczny sposób podszedł do sytuacji. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

I tacy chcą dzisiaj mówić, jak ma zachowywać się kościół. A co gorsze, mam wrażenie, że niektórzy hierarchowie kościoła i kościelny mainstream boją się opinii takich ludzi i chcą im ulec. Brawa dla księdza, który nie dał rozgrzeszenia. "Lepszy pusty Kościół, niż pełen diabłów" - napisał ksiądz Daniel Wachowiak na Twitterze.

Joanna Jędrzejczyk Instagram/joannajedrzejczyk

Ksiądz Daniel Wachowiak słynie z kontrowersyjnych opinii. Ostatnio mówił o "dzieciocentryzmie"

Jakiś czas temu ksiądz Daniel Wachowiak postanowił podjąć temat dzieci, które biorą udział w mszy. Uznał, że rodzice powinni reagować, gdy ich pociechy zakłócają jej przebieg. W mocnych słowach zaapelował w mediach społecznościowych. "W przeżyciu Mszy najbardziej przeszkadzają rodzice, którzy nie reagują, gdy powinni zareagować. Rodzice, dla których dzieciocentryzm wyparł zrozumienie tego, jak ważna jest Liturgia i jak trudno głosi się i słucha się Słowa" [pisownia oryginalna - red.] - stwierdził. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedzi rodziców. "Przecież i tak nikogo nie obchodzi to biadolenie księdza z ambony" - napisał jeden z internautów. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Ksiądz z TikToka zdradził, ile zarabia. Padły konkretne kwoty

Joanna Jędrzejczyk KAPiF