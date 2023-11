Jutta Mueller od dziecka była związana ze sportem. Jej ojciec Emil Lotzsch był mistrzem Saksonii w zapasach, co z pewnością dało jej motywację do podtrzymania dobrej sławy ich nazwiska. Mając 21 lat mogła się już pochwalić pierwszym sporym sukcesem na koncie. Wraz z Irene Salzmann zdobyła złoty medal podczas Mistrzostw Niemiec Wschodnich w łyżwiarstwie par kobiet. Już wtedy było wiadomo, że jest niesamowicie utalentowana, co wykorzystała, aby przygotowywać kolejne pokolenia łyżwiarzy.

Nie żyje "żelazna dama" łyżwiarstwa figurowego

Jutta Mueller była jedną z najbardziej zasłużonych trenerek łyżwiarstwa figurowego. Dzięki temu zdobyła miliony fanów na całym świecie, a jej sukcesy doceniono w najważniejszym zestawieniu tej dziedziny. W 2004 roku została wpisana do Światowej Galerii Sław Łyżwiarstwa Figurowego, gdzie wyróżnia się nazwiska najbardziej zasłużonych sportowców. Niestety, 2 listopada media obiegła niezwykle smutna informacja. Jutta Mueller zmarła w domu opieki pod Berlinem, mając 94 lata. Zdjęcia Jutty Mueller znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Świat łyżwiarstwa figurowego jest w szoku. Stracił jedną z największych osobowości trenerskich - przekazał Andreas Wagner, prezes Niemieckiego Związku Łyżwiarskiego.

Kariera Jutty Mueller. Najwięcej osiągnęła jako trenerka

Jutta Mueller oczywiście była niezwykle zasłużoną łyżwiarką, której udało się wiele osiągnąć. Do jej największych sukcesów można zaliczyć między innymi wcześniej wspomniany złoty medal na Mistrzostwa Niemiec Wschodnich dla kobiecych par, które odbyły się w 1946 roku. Oprócz tego wywalczyła brąz w solowym turnieju na Mistrzostwach NRD. To kariera trenerka przyniosła jej jednak największą sławę. Pod jej skrzydłami rozwijała się między innymi jej córka Gabriele Seyfert, dwukrotna mistrzyni świata w łyżwiarstwie. Z kolei jej pozostali uczniowie trzykrotnie zdobyli złoto na olimpiadzie i osiem tytułów mistrza świata. Ostatecznie zakończyła karierę trenerską po zjednoczeniu Niemiec. Związek łyżwiarski uznał wówczas, że jej metody nauczania są zbyt kontrowersyjne i przestarzałe.