Wokół Gerarda Pique zrobiło się szczególnie głośno za sprawą rozstania z Shakirą. Piosenkarka odkryła, że od jakiegoś czasu zdradzał ją z Clarą Chią Marti, która miała bywać w ich domu pod nieobecność piosenkarki. Co więcej, jak wynika z relacji gwiazdy, o wszystkim wiedziała jej teściowa. W akcie zemsty postawiła na tarasie szmacianą wiedźmę, która miała imitować teściową, a dodatkowo wypuściła dis na byłego partnera i nową dziewczynę. Piłkarz jednak się niczym nie przejmuje i dalej prowadzi życie w blasku fleszy. Podczas jednego z ostatnich wydarzeń zaliczył bolesny upadek. Wszystko uchwyciły kamery.

Gerard Pique zaliczył wpadkę. Chciał się przywitać z fanami i spadł ze sceny

Gerard Pique we wtorek 24 października miał okazję pojawić się na Kings League Americas. Podczas eventu udał się w stronę balustrad, za którymi stali jego fani. Postanowił do nich podejść, aby porozmawiać i podpisać jednemu z nich koszulkę. Pech jednak chciał, że przez chwilę nieuwagi nie zauważył krawędzi sceny i z niej spadł. Tłum zamarł i natychmiast stojący przy balustradzie fani wyjrzeli w jego stronę. Całą sytuację uchwyciły kamery reporterów Daily Mail Sport, którzy zamieścili krótkie nagranie na TikToku. Część internautów żartowało, że wszystko zostało ustawione przez byłą partnerkę Gerarda Pique. "Brat zwabił Pique w pułapkę", "Młody był od Shakiry.". Inni z kolei stwierdzili, że po prostu dopadła go karma, a dodatkowo raczej nikomu nie spieszyło się, aby pomóc mu wstać. "Karma zaczyna działać czy jak.", "I wszyscy pobiegli szybko z pomocą." - czytamy.

Gerard Pique i Shakira zaliczyli przełom w relacji. W końcu się dogadali

Warto przypomnieć, że choć Shakira i Gerard Pique na krótko po rozstaniu prali publicznie brudy i na każdym kroku wbijali sobie szpile, to teraz jest między nimi znacznie spokojniej. Według doniesień zagranicznych mediów sytuacja między nimi się polepszyła i wzajemnie wywiązują się z ustalonych zasad. "Shakira i Pique starają się ukrywać wzajemną niechęć i nie robić sobie problemów. Wywiązują się z umowy separacyjnej, bez dyskusji i problemów" - mogliśmy przeczytać słowa informatora na łamach "Vanitais". Zdjęcia Gerarda Pique znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

