Robert Lewandowski na początku października poinformował, że nabawił się kontuzji kostki, którą musi wyleczyć. Piłkarz od tamtej pory nie pojawił się na murawie. Za to chętnie udziela się na Instagramie, gdzie stara się być w stałym kontakcie z fanami. Na najnowszym kadrze zapozował na jednej z plaż w Barcelonie. Piłkarz z pewnością nie spodziewał się, że takie zamieszanie wywoła jeden element jego stylizacji. Poszło o buty.

Robert Lewandowski w modnej stylizacji. Fani patrzą tylko na buty. "Metki nie zdjął"

Robert Lewandowski, podobnie jak jego żona Anna Lewandowska, interesuje się modą. Z uwagi na zawód, najczęściej można zobaczyć go w sportowych zestawach, jednak na większe wyjścia stawia na sprawdzoną elegancję. Nie boi się jednak nietypowych fasonów i odważnych kolorów. Lecząc kontuzję, piłkarz stara się spędzać więcej czasu z rodziną na świeżym powietrzu. Na Instagramie opublikował nowe zdjęcie, na którym zapozował na jednej z plaż. Tego dnia Lewandowski postawił na luźną stylizację, na którą składała się czarna bluza z kapturem, krótkie spodenki i białe buty sportowe. To właśnie one wywołały sporo zamieszania. Jak się okazuje, jest to obuwie luksusowej marki Off-White i ten model kosztuje około 2700 złotych. Buty są dosyć charakterystyczne, a wszystko przez jeden element, a dokładniej "język", który dla niektórych może wyglądać jak metka. Tak właśnie pomyśleli obserwatorzy piłkarza, czemu dali wyraz w sekcji komentarzy. "Nie wiem, czy to taka moda, ale chyba metki żeś pan nie zdjął", "Czy masz metkę przy butach?" - zastanawiali się internauci. Piłkarz nie wdaje się w dyskusje z fanami w komentarzach i tym razem również tak zrobił.

Robert Lewandowski jest jednym z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Według magazynu "Forbes", w 2023 roku zainkasował łączną sumę w wysokości 34 milionów dolarów. Tym samym zajął 11. miejsce w rankingu najbogatszych piłkarzy świata. Za samą grę miał otrzymać aż 24 miliony dolarów, co ma stanowić 70 proc. jego dochodów. Reszta to wynagrodzenie za kontrakty reklamowe.