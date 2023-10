Choć od tego, jak Edyta Górniak zaśpiewała polski hymn podczas finałów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Korei Południowej i Japonii, minęło ponad 20 lat, ten temat wraca do niej jak bumerang. Zaskakujące wykonanie "Mazurka Dąbrowskiego" na meczu inauguracyjnym do dziś jest wypominane przez kibiców piłki nożnej, którzy nawet posuwają się do tego, że obwiniają diwę o porażkę biało-czerwonych. Tymczasem wtedy w polskiej reprezentacji znajdował się Radosław Majdan i słyszał wykonanie hymnu przez Edytę na żywo. W rozmowie z Plotkiem po raz pierwszy wrócił do tego wątku i zdradził, jak odebrał całe zamieszanie i co na ten temat mówili inni piłkarze tuż po meczu.

Zobacz wideo Radosław Majdan bierze w obronę Edytę Górniak. Zdradza, co zawiniło w Korei

Radosław Majdan wspomina hymn Edyty Górniak w Korei. Słyszał go na żywo

Okazuje się, że wykonanie hymnu przez Edytę Górniak w Korei nie wywołało w piłkarzach takich złych emocji, jak w kibicach. Choć nasi reprezentanci byli zaskoczeni wolniejszym tempem "Mazurka Dąbrowskiego", rozumieli, że wina za ostateczny wydźwięk kompozycji nie leżała po stronie piosenkarki. Według sportowców zawiniły kwestie techniczne, na które Górniak nie miała wpływu. - Hymn Edyty był w trochę wolniejszym tempie. Byliśmy trochę zdziwieni, ale nasze odczucie było takie, że Edyta dostosowała się do tego, jak akompaniowali jej, jak grała muzyka. Jakby to nie było przećwiczone. Takie mieliśmy odczucie, że muzyka była tak wolna... To jest "Mazurek", wiadomo, że muzyka taka bardziej dynamiczna, więc rzeczywiście byliśmy lekko zdziwieni tym wolnym tempem - wyznał Radosław Majdan w rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem.

Nawet po meczu sobie o tym rozmawialiśmy, że nie było czasu, żeby to przećwiczyć. Nie był to dla nas jakiś wielki problem. W naszym kraju odbiło się to szerokim echem. Edyta Górniak zawsze była jedną z najlepszych piosenkarek w naszym kraju z najlepszym chyba głosem - dodał były bramkarz.

Radosław Majdan przyznaje się do sportowej porażki

Przy okazji naszej rozmowy Radosław Majdan podsumował, że Edytę Górniak można obronić za nieoczywiste wykonanie hymnu. Zwrócił też uwagę, że to nie ona jest odpowiedzialna za porażkę biało-czerwonych na Mundialu, jak zarzucało jej dużo kibiców. - To my byliśmy odpowiedzialni, to my zawiedliśmy i było nam przykro. Byliśmy bardzo rozczarowani. Pamiętam taką ciszę, kiedy przegraliśmy drugi mecz z Portugalią 0:4. Siedzieliśmy w szatni pół godziny, nikt do nikogo się nie odezwał. Wszyscy mieliśmy poczucie ogromnego zawodu i rozczarowania - zdradził nam sportowiec.

