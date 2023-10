Tabby Brown zasłynęła głośną okładką "Playboya". Później pojawiały się też inne, jak np. okładka prestiżowego magazynu lifestyle'owegol dla kobiet - "Cosmopolitan". Modeling jednak szybko znudził się celebrytce, która z chęcią przyjęła propozycję udziału w reality show "Kawaler do wzięcia". Dziewczyna w szybkim czasie dorobiła się rzeszy fanów - na samym tylko Instagramie obserwuje ją ponad 300 tys. osób. Niestety, nie będą mogli już śledzić poczynań gwiazdki, ponieważ jej karierę przerwała śmierć. Influencerka miała tylko 38 lat.

Tabby Brown nie żyje. Znane osoby składają jej hołd

Informację o śmierci modelki potwierdził menadżer celebrytki w rozmowie z "The Sun", nie zdradzając, co było jej przyczyną. Tabby Brown w czasie trwania swojej kariery zdążyła zyskać sympatię nie tylko fanów, ale również znanych osób. Informacja o jej śmierci zszokowała wiele osób. W mediach pojawiło się dużo ciepłych słów skierowanych w kierunku modelki.

Jakim byłaś światłem, twój wygląd zewnętrzny pasował do twojego wnętrza, byłaś tak piękna. Jestem naprawdę zszokowana i zasmucona, że Cię nie ma. Spoczywaj w pokoju wiecznym Tabby - mówiła "Daily Mail" DJ-ka NayNay.

Moje serce jest złamane - dodał Vas J Morgan, dyrektor kreatywny firmy Sosala, zajmującej się odzieżą rekreacyjną [Brown była kiedyś ich modelką - red.].

Tabby Brown spotykała się z piłkarzami. Wśród nich Raheem Sterling i Mario Balotelli

Tabby Brown spotykała się ze znanymi piłkarzami. Wśród nich były takie gwiazdy jak Raheem Sterling i Mario Balotelli. Jak podawał "The Mirror", modelka poznała Balotellego w nocnym klubie w 2011 roku. Ich romans był jednak krótkotrwały i rozstali się zaledwie po siedmiu miesiącach. Pięć lat później widziano ją w hotelu z napastnikiem Chelsea, Raheemem Sterlingiem. Z ówczesnych doniesień wynikało, że angielski as przyjechał samochodem z przyciemnionymi szybami, a następnie udał się do hotelu, w którym modelka zameldowała się poprzedniego wieczoru. Na razie ani jeden, ani drugi piłkarz nie zabrali głosu w sprawie śmierci swojej eks. Zdjęcia modelki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.