Robert Lewandowski jest niewątpliwie jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Polsce. Od lat rozwija karierę piłkarską jako członek kadry narodowej oraz gra dla zagranicznych klubów, obecnie dla FC Barcelony. Dodatkowo firmy angażują go do różnego rodzaju kampanii, co daje mu możliwość zarabiania astronomicznych sum. Magazyn "Forbes" właśnie opublikował zestawienie najbogatszych piłkarzy na świecie. Wiadomo, na którym miejscu uplasował się Polak.

Robert Lewandowski wśród najbogatszych piłkarzy na świecie

Robert Lewandowski co prawda nie znalazł się w pierwszej dziesiątce najbogatszych piłkarzy świata, ale mimo to może się pochwalić sporymi zarobkami. Według magazynu "Forbes" w 2023 roku zainkasował łączną sumę w wysokości 34 milionów dolarów. Polak za samą grę miał otrzymać aż 24 miliony dolarów, co stanowi 70% jego dochodów. Cała reszta to kontrakty reklamowe z różnymi firmami, które posługują się jego wizerunkiem. Taki wynik pozwolił mu zająć 11. miejsce w rankingu.

Czołówka najbogatszych piłkarzy raczej nie budzi zaskoczenia. To Cristiano Ronaldo zarobił najwięcej w tym roku, bowiem ma być to około 250 milionów dolarów. Tuż za nim uplasował się Lionel Messi z 135 milionami dolarów, natomiast trzeci w rankingu jest Neymar, który zainkasował 112 milionów dolarów. Z kolei czwarte miejsce należy do Kyliana Mbappé (110 milionów dolarów), a piąte do Karima Benzema (106 milionów dolarów).

Lewandowski najlepiej zarabiającym piłkarzem w kadrze

Robert Lewandowski od grudnia 2014 roku pełni rolę kapitana reprezentacji, a jest z nią związany od 2008 roku. Kadra stanowi sporą część jego zarobków. Przy okazji ubiegłorocznego mundialu dowiedzieliśmy się, że kadrowicze za sam awans dostali 11,5 miliona złotych, co oczywiście trzeba było podzielić między 45 osób. Dało to 255 tysięcy złotych "Lewemu". Dodatkowo każdy z piłkarzy otrzymał premię, a ta w jego przypadku robi ogromne wrażenie. Zainkasował 681 tysięcy złotych za awans do MŚ. Zdjęcia Roberta Lewandowskiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.