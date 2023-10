W związku z nagłą kontuzją Roberta Lewandowskiego, który nie mógł uczestniczyć w zgrupowaniu kadry, wyznaczono nowego kapitana reprezentacji Polski. Na to stanowisko powołano Piotra Zielińskiego, który chwilowo zastąpi Lewego. Naturalnie obiektem zainteresowań mediów od razu stała się jego żona. Laura od lat jest dla niego ogromnym wsparciem. Wystarczy spojrzeć na jej media społecznościowe.

Piotr Zieliński od lat jest zakochany w pięknej Laurze

Piotr Zieliński od dziesięciu lat tworzy udany związek z Laurą, który przypieczętowali w czerwcu 2019 roku. Wówczas odbył się ich ślub, na który przylecieli specjalnie do rodzinnych Ząbkowic Śląskich. Tego dnia panna młoda zachwycała w pięknej koronkowej sukience oraz włosach spiętych w luźny kok. Warto tutaj wspomnieć, że zakochani od 2016 roku mieszkają we Włoszech. Jest to związane z karierą piłkarza, który od lat gra w tamtejszych drużynach na pozycji pomocnika.

Zielińscy mają syna. Czym się zajmuje Laura?

Laura i Piotr Zielińscy w 2021 roku powitali na świecie syna. Maksymilian już jest ogromnym pasjonatem piłki nożnej i często ogląda poczynania ojca na boisku. Cieszą go jego sukcesy. Z kolei sama Laura z wykształcenia jest analitykiem medycznym. W 2016 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, czym chwaliła się w mediach społecznościowych. Zawodowo pracowała jako fotomodelka, jednak obecnie nie zdradza, czym się zajmuje. Prężnie rozwija konto na Instagramie, które śledzi prawie 51 tysięcy osób. Zdjęcia Piotra i Laury Zielińskich znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Tak Laura Zielińska wspiera męża

Laura Zielińska stara się ze wszystkich sił wspierać męża w rozwijaniu kariery. Na jej Instagramie znajdziemy mnóstwo zdjęć z meczów, na których dumnie nosi koszulkę z nazwiskiem ukochanego. W mediach społecznościowych często możemy przeczytać, że jest z niego niezwykle dumna, natomiast na wszystkie gole reaguje z ogromnym entuzjazmem. Myślicie, ze Laura Zielińska równie mocno zaangażuje się w rolę żony kapitana reprezentacji Polski?