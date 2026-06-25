Powrót na stronę główną

Nie tylko dieta i trening. Anna Lewandowska zdradziła swój urodowy sekret

Anna Lewandowska zachwyciła promienną cerą podczas wakacji. Trenerka wyjawiła, czemu zawdzięcza taki stan rzeczy. Jesteście ciekawi?
Anna Lewandowska
KAPiF

Anna Lewandowska od lat koncentruje się nie tylko na treningach i zdrowym stylu życia, ale także na świadomej pielęgnacji. To właśnie z tej pasji narodziła się jej marka, w której ofercie znajdują się m.in. kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Trenerka chętnie dzieli się również swoimi urodowymi nawykami w mediach społecznościowych. Tym razem wyjawiła, co pomaga jej zachować promienną cerę.

Zobacz wideo Lewandowska wspomina gorsze momenty

Anna Lewandowska ujawniła, jak dba o skórę. Efekty widać gołym okiem

Znana trenerka od lat promuje zdrowy styl życia i chętnie pokazuje w mediach społecznościowych, jak dba o swoje ciało. Nawet podczas wakacyjnego wypoczynku nie rezygnuje z aktywności fizycznej i odpowiednich nawyków. Tym razem trenerka zwróciła uwagę fanów nie treningiem, a promienną cerą. Na InstaStories opublikowała zbliżenie swojej twarzy i wyjawiła, co pomaga jej utrzymać skórę w świetnej kondycji. Okazuje się, że nie chodzi o botoks.

"Systematycznie korzystam z masaży twarzy, uważam, że to najlepszy sposób na utrzymanie zdrowego wyglądu skóry, oczywiście nawodnienie i dieta idą w parze" - napisała pod zdjęciem. Trzeba przyznać, że tego typu rytuał przynosi efekty - Lewa często zachwyca bez filtrów i makijażu na Instagramie. Zobacz zdjęcie:

Lewandowska bez makijażuOtwórz galerię

Anna Lewandowska zbiera komplementy nie tylko z powodu cery, ale i ubioru. W takiej kreacji podbiła Mediolan

Żona Roberta Lewandowskiego ma w szafie pełno perełek od znanych projektantów. Często pokazuje się na eventach w wyszukanych kreacjach, a jedną z nich miała na sobie podczas ostatniego pokazu Dolce & Gabbana w Mediolanie, na który wybrała się w towarzystwie ukochanego.

Jej stylizacji przyjrzał się Michał Musiał. - Anna Lewandowska tym razem postawiła na odważną, prześwitującą sukienkę maxi w kwiatowy wzór. Kreacja mimo bezkompromisowej transparentności absolutnie nie jest wulgarna. Została doskonale zaprojektowana, a jej estetyka przywodzi na myśl największe włoskie domy mody - ocenił stylista. Docenił ponadto dobrane dodatki. - W połączeniu z mocno zabudowaną bielizną w czarnym kolorze prezentuje się naprawdę dobrze. Klasyczne sandałki na wysokim obcasie oraz niewielka torebka świetnie dopełniły całość, nie odwracając uwagi od samej sukienki – uzupełnił.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/10 Grała główną rolę w kultowym "Ranczu". Zdjęcie przedstawia:

Czy masz pamięć do twarzy? Rozpoznaj polskie aktorki na zdjęciach. W tym quizie 10/10 dla bystrych
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji