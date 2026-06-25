Anna Lewandowska od lat koncentruje się nie tylko na treningach i zdrowym stylu życia, ale także na świadomej pielęgnacji. To właśnie z tej pasji narodziła się jej marka, w której ofercie znajdują się m.in. kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Trenerka chętnie dzieli się również swoimi urodowymi nawykami w mediach społecznościowych. Tym razem wyjawiła, co pomaga jej zachować promienną cerę.

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Anna Lewandowska ujawniła, jak dba o skórę. Efekty widać gołym okiem

Znana trenerka od lat promuje zdrowy styl życia i chętnie pokazuje w mediach społecznościowych, jak dba o swoje ciało. Nawet podczas wakacyjnego wypoczynku nie rezygnuje z aktywności fizycznej i odpowiednich nawyków. Tym razem trenerka zwróciła uwagę fanów nie treningiem, a promienną cerą. Na InstaStories opublikowała zbliżenie swojej twarzy i wyjawiła, co pomaga jej utrzymać skórę w świetnej kondycji. Okazuje się, że nie chodzi o botoks.

"Systematycznie korzystam z masaży twarzy, uważam, że to najlepszy sposób na utrzymanie zdrowego wyglądu skóry, oczywiście nawodnienie i dieta idą w parze" - napisała pod zdjęciem. Trzeba przyznać, że tego typu rytuał przynosi efekty - Lewa często zachwyca bez filtrów i makijażu na Instagramie. Zobacz zdjęcie:

Lewandowska bez makijażuOtwórz galerię

Anna Lewandowska zbiera komplementy nie tylko z powodu cery, ale i ubioru. W takiej kreacji podbiła Mediolan

Żona Roberta Lewandowskiego ma w szafie pełno perełek od znanych projektantów. Często pokazuje się na eventach w wyszukanych kreacjach, a jedną z nich miała na sobie podczas ostatniego pokazu Dolce & Gabbana w Mediolanie, na który wybrała się w towarzystwie ukochanego.

Jej stylizacji przyjrzał się Michał Musiał. - Anna Lewandowska tym razem postawiła na odważną, prześwitującą sukienkę maxi w kwiatowy wzór. Kreacja mimo bezkompromisowej transparentności absolutnie nie jest wulgarna. Została doskonale zaprojektowana, a jej estetyka przywodzi na myśl największe włoskie domy mody - ocenił stylista. Docenił ponadto dobrane dodatki. - W połączeniu z mocno zabudowaną bielizną w czarnym kolorze prezentuje się naprawdę dobrze. Klasyczne sandałki na wysokim obcasie oraz niewielka torebka świetnie dopełniły całość, nie odwracając uwagi od samej sukienki – uzupełnił.