Beata Tadla zobaczyła siebie w lustrze i nie kryła swoich emocji. "Nigdy wcześniej..."

Beata Tadla to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych. Od 2024 roku widzowie mogą oglądać ją na co dzień w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Wita widzów o poranku, a jej programowym partnerem jest Robert El Gendy. Dziennikarstwo to jednak jedna z wielu pasji Beaty Tadli. Gwiazda od lat dba o zdrowy styl życia, dzięki czemu promienieje i zachwyca formą. Stawia na zdrowe odżywianie oraz pilates - z zamiłowania do tej dziedziny powstało nawet jej studio. Sama podkreśla, że dziś czuje się ze sobą lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, a upływ czasu nie jest dla niej powodem do zmartwień.

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Już 14 czerwca Beata Tadla będzie obchodzić 51. urodziny. Dziennikarka przyznaje jednak, że wiek nie ma dla niej większego znaczenia, a o samych urodzinach potrafi nawet zapomnieć. - Jestem dumna i powtarzając za Kasią Nosowską, gdyby nie lustro, to bym się nawet nie zorientowała, kiedy ten czas minął. Dla mnie urodziny nie są żadnym wyznacznikiem, nie jest to dzień, który jakoś szczególnie świętuję. Zdarza mi się nawet zapomnieć, że one danego dnia są - przekazała Tadla Newserii.

Tadla podkreśliła również, że dziś czuje się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jak zaznaczyła, z wiekiem zyskała spokój, którego brakowało jej w młodszych latach. - Nigdy wcześniej tak dobrze się nie czułam ze sobą i w połączeniu głowa–ciało nigdy nie było takiej harmonii, poukładania i spokoju, jakie mam dzisiaj. Zawsze było rozedrganie, chaos, lęki, a dzisiaj mam więcej spokoju, też dlatego, że nie muszę mieć racji, wolę święty spokój - podsumowała.

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Tadla podkreśliła, że z perspektywy czasu docenia każdy etap swojego życia, ponieważ każdy wniósł coś wartościowego i pozwolił jej zdobyć nowe doświadczenia. Jak przyznała, obecny moment jest dla niej wyjątkowy. - Dzisiaj mam taki etap, którego nie zamieniłabym na żaden inny - przekazała w rozmowie.