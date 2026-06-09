Skolim, czyli Konrad Skolimowski, od lat kojarzony jest z charakterystycznymi platynowymi włosami, które stały się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Tym razem popularny wokalista i gwiazdor disco polo postanowił jednak zaszokować fanów metamorfozą. W mediach społecznościowych zaprezentował się w intensywnie różowych włosach, czym natychmiast wywołał poruszenie wśród obserwatorów. Pod opublikowanymi zdjęciami szybko zaroiło się od komentarzy, a internauci nie kryli zaskoczenia nowym wyglądem muzyka.

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Nowa fryzura Skolima okazała się elementem promocji nadchodzącego muzycznego projektu. Muzyk najpierw opublikował zdjęcie, na którym zaprezentował różowe włosy i zasugerował fanom, że szykuje coś specjalnego. Wpis błyskawicznie przyciągnął uwagę internautów, którzy zaczęli spekulować, co kryje się za niespodziewaną metamorfozą.

Niedługo później wszystko stało się jasne. Na profilu wokalisty pojawiła się wspólna fotografia z Cleo oraz zapowiedź nowego utworu zatytułowanego "Lubimy". Skolim poinformował obserwatorów o dacie premiery, a wielu fanów uznało, że zmiana wizerunku była częścią kampanii promującej nową piosenkę. Pod postami szybko pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których internauci wyrażali ekscytację związaną z nadchodzącą premierą.

Skolim odpowiada na krytykę. Wspomniał o wartościach i codziennych bohaterach

W ostatnich dniach wokół Skolima zrobiło się głośno za sprawą wymiany zdań z Dodą. Konflikt między artystami wywołał spore poruszenie w mediach społecznościowych i podzielił internautów. Skolim wywołał burzę swoją emocjonalną wypowiedzią na temat wsparcia dla artystów. W trakcie transmisji na żywo nie szczędził wulgarnych słów i ostro zaatakował część środowiska artystycznego. Wokalista stwierdził, że publiczne pieniądze powinny trafiać na inne cele, a nie do twórców domagających się dodatkowego wsparcia. Doda ostro zareagowała na słowa Skolima, czemu zadedykowała obszerne InstaStories.

Po tych słowach nadeszła pora na wytłumaczenie. Na opublikowanym nagraniu Skolim przekonywał, że bliższe są mu tradycyjne wartości, szacunek do drugiego człowieka oraz autentyczność. Zwrócił uwagę, że często większy wpływ na kształtowanie charakteru i postaw mają zwykli ludzie spotykani na co dzień niż osoby obecne na pierwszych stronach gazet. Muzyk podkreślił również znaczenie polskiej kultury i wzorców, na których sam został wychowany.