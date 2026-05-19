"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" to film, na który wiele gwiazd wybrało się w gronie najbliższych, w tym dzieci. Premiery kinowe od lat są jednak nie tylko okazją do obejrzenia wyczekiwanych produkcji, ale także do zaprezentowania się na ściance i spotkania z mediami. Nie zabrakło więc efektownych stylizacji – od eleganckich looków po bardziej swobodne, casualowe zestawy. Zobaczcie, jak prezentowali się goście wydarzenia.

Katarzyna Glinka nowocześnie, Baar wrzuciła na luz. Co u Ostrowskiej i Figurskiego?

Gwiazda "Barw szczęścia" postawiła na elegancję w nowoczesnym wydaniu. Glinka pojawiła się na premierze w czarnej, satynowej sukni midi, którą przełamała krótką zamszową kurtką w odcieniu oliwkowym. Stylizację uzupełniły klasyczne szpiczaste czółenka oraz minimalistyczna biżuteria. Całość prezentowała się bardzo kobieco, a jednocześnie swobodnie i z wyczuciem aktualnych trendów. Kamila Baar z kolei postawiła na swobodny, nonszalancki look z modowym twistem. Aktorka pojawiła się w szerokich jeansach, T-shircie z nadrukiem i sportowej czapce, udowadniając, że luz i wygoda mogą świetnie wyglądać także na premierowym evencie.

Ilona Ostrowska postawiła na odważne połączenie różnych faktur i kolorów. Aktorka zestawiła jeansowy top z brązową skórzaną spódnicą midi oraz czerwonymi szpilkami, które dodały stylizacji wyrazistego charakteru.

Michał Figurski pojawił się na premierze w towarzystwie młodzieńca, z którym chętnie pozował do zdjęć. Panowie postawili na swobodny klimat i pokazali, że wspólne wyjście na salony może być przede wszystkim dobrą zabawą i okazją do spędzenia czasu razem.

Irena Kamińska-Radomska zadała szyku. Tak ubrała się na premierę

Kamińska-Radomska postawiła na klasyczną elegancję z mocnym retro akcentem. Ekspertka od savoir-vivre’u pojawiła się na premierze w czarnej, żakardowej sukience zestawionej z efektownym futrzanym okryciem, które dodało stylizacji bardzo formalnego charakteru. Całość uzupełniły perły, lakierowane baleriny oraz charakterystyczne okrągłe okulary, będące znakiem rozpoznawczym celebrytki. Stylizacja była spójna, wyrazista i utrzymana w ponadczasowym klimacie.