Ola Żebrowska, która na Instagramie zgromadziła już ponad 448 tys. obserwujących, od lat przyciąga uwagę nie tylko jako żona Michał Żebrowski, ale też dzięki swojemu dystansowi i poczuciu humoru. Influencerka chętnie pokazuje codzienność bez upiększeń i filtrów, a jej szczerość zjednuje jej coraz większe grono fanów.
Ola Żebrowska postanowiła ostatnio sprawdzić na własnej skórze popularny trik na rozjaśnianie włosów. Chodzi o spraye, które - według producentów i użytkowników - mają subtelnie rozjaśniać pasma pod wpływem słońca. Na swoim InstaStories pokazała zbliżenie twarzy i włosów, opatrując je krótkim, ale wymownym komentarzem "Nie polecam". W kolejnym ujęciu wyjaśniła, na czym polega metoda. "Psikasz i wystawiasz głowę do słońca" - napisała krótko Żebrowska. Jak się okazuje, efekt nie do końca spełnił jej oczekiwania, gdyż włosy wyszły żółte.
"Ku przestrodze" - napisała krótko pod zdjęciem. Jej obserwatorzy szybko zareagowali - wielu z nich przyznało, że mieli podobne doświadczenia albo dopiero planowali wypróbować taki spray. Dzięki relacji Oli część z nich może jednak dwa razy się zastanowić. "Fryzjer będzie płakał, jak przyjdzie to naprawić", "Jest tanio? Jest tanio. Jest dobrze? Jest tanio", "Kto tego nie zrobił chociaż raz w życiu, niech pierwszy rzuci kamieniem" - czytamy komentarze.
Influencerka chętnie opowiada o macierzyństwie i nigdy go nie lukruje. W niedawnym wywiadzie przyznała, że macierzyństwo bywa dla niej momentami bardzo przytłaczające. Opisała, że ciągłe wołanie "mamo" i potrzeba uwagi ze strony dzieci, szczególnie gdy jest zmęczona i przebodźcowana, potrafią ją szybko wyprowadzić z równowagi.
- I to jest okropne, ale właśnie dlatego okropne, że w połączeniu z takim zmęczeniem, przebodźcowaniem, to jest po prostu mieszanka wybuchowa (...) jeżeli masz w tym czasie załatwić, zadzwonić, umówić nie wiem, lekarza, dentystę, czy odpisać na jakiegoś maila, czy czekasz na jakiś telefon i to wszystko dzieje się na raz... To doprowadza do szału - mówiła Żebrowska w "Kocham żłobek".