Shazza, jedna z najpopularniejszych gwiazd disco polo, po dłuższej przerwie ponownie pojawiła się w telewizji. Wokalistkę można było zobaczyć 11 kwietnia w programie "Mówię Wam!" na antenie TVN7, gdzie podkreślała, że mimo choroby czuje się dobrze i nie traci optymizmu. Gwiazda pozostaje pod stałą opieką lekarzy i kontynuuje leczenie, jednocześnie nie rezygnując z kontaktu z fanami. Jak sama zaznacza, ogromne znaczenie ma dla niej wsparcie, jakie otrzymuje od publiczności.

REKLAMA

Shazza wraca w wielkim stylu. Tak obecnie się prezentuje

W talk-show Mateusza Hładkiego nie brakuje wyjątkowych gości i występów na żywo. Shazza uświetniła sobotni poranek przy Marszałkowskiej, wykonując na żywo hity "Co ty chcesz" i "Bierz, co chcesz". Wokalistka postawiła na odważną, rockową stylizację utrzymaną w całości w czerni. Miała na sobie dopasowaną, skórzaną marynarkę oraz krótką spódnicę z tego samego materiału, które podkreślały sylwetkę. Do tego dobrała klasyczny, czarny top, cienkie rajstopy i wysokie, skórzane kozaki za kolano. Całość uzupełniła ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi oraz prostą, geometryczną fryzurą z grzywką, co nadało stylizacji nowoczesnego, lekko drapieżnego charakteru.

Wyznała na antenie, że kariera muzyczna to nie tylko jej ciężka praca, ale i Tomasza Samborskiego. - Razem pracowaliśmy od początku. Muzyka jest naszą pasją, to nie jest żadne dyletanctwo. Nie bądźmy skromni: to jest nasz wspólny sukces - padło z jej strony.

Shazza nie bała się mówić o chorobie w telewizji. To ujawniła

W listopadzie omawialiśmy wywiad z wokalistką w "halo tu polsat". Shazza mówiła wówczas o nowoczesnej terapii i wsparciu bliskich. - Bardzo się cieszę i moi bliscy się z tego cieszą, moi rodzice, mój partner. Dzięki tej terapii mogę swobodnie wykonywać dalej pracę, która, tak jak wspomniałam, jest moją pasją - mówiła. - Dziękuję za to moim lekarzom, którzy dają mi taką opiekę medyczną, że mogę cieszyć się dalej życiem i spotykać się z moimi fanami, cieszyć się z bliskimi i przede wszystkim być tutaj dzisiaj razem z wami - uzupełniła Shazza.