Jan Kliment choć ostatnio rzadziej pojawia się w telewizji, wciąż pozostaje w stałym kontakcie z fanami, których zdobył m.in. dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". Uczył wiele polskich gwiazd, podobnie jak jego ukochana Lenka. Na Instagramie chętnie dzieli się swoją codziennością, a od ponad trzech lat najczęściej pokazuje się w roli taty. Tym razem zrobił jednak wyjątek i 11 kwietnia zaprezentował efekty swojej niedawnej przemiany.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Dodę o Fabijańskiego w "TzG"

Jan Kliment zaprezentował, jak bardzo zmieniła się jego sylwetka. Ma do przekazania ważną wiadomość

Nie była to zwykła zmiana dla lepszego wyglądu. Jan Kliment przyznał, że za jego metamorfozą stoi zdrowie - lekarze zdiagnozowali u niego problem z wątrobą, który wpłynął także na jego sylwetkę i doprowadził do przyrostu wagi. Przełom nastąpił w styczniu, gdy zdecydował się na badania i postanowił zawalczyć o siebie.

- Totalnie zgubiłem siebie i zrobiłem coś, co zmieniło wszystko. Poszedłem na badanie profilaktyczne - na magnetyczny rezonans. Słuchajcie, jestem po i muszę powiedzieć, że dałem radę nie ruszać się przez 45 minut. Wynik? Zatłuszczona wątroba. Ciało mówi: ogarnij się! I wtedy zacząłem działać. Więcej ruchu. Więcej tańca. Treningi w domu. Warsztaty. Obozy tańca. Lekcje prywatne. Tańczyłem wszędzie, gdzie się dało. Do tego dalej tenis stołowy. Dwa razy w tygodniu. Bez wymówek. Zacząłem patrzeć na to, co jem. Pilnować się i świadomie wybierać - przekazał na Instagramie.

Przemiana KlimentaOtwórz galerię

Jan Kliment tak podsumował zmagania zdrowotne

Tancerz nie poprzestał na pokazaniu swojej przemiany i postanowił zwrócić się bezpośrednio do fanów. Zachęcił ich, by regularnie wykonywali badania i nie bagatelizowali sygnałów wysyłanych przez organizm.

"To nie była tylko zmiana wyglądu. To był moment, który zmienił wszystko. Czasem jeden wynik badań potrafi otworzyć oczy bardziej niż cokolwiek innego. Dbaj o siebie. Badaj się. Bo zdrowie to nie opcja - to podstawa" - wspomniał pod nagraniem.