Aneta Zając odsłania kulisy swojej przemiany. Przejmujące słowa

Aneta Zając przeszła widoczną przemianę, która odbiła się szerokim echem wśród fanów. Dziś czuje się lepiej we własnym ciele. Gwiazda "Pierwszej miłości" nie kryje satysfakcji ze swojej metamorfozy i chętnie pokazuje jej efekty w sieci. W programie "Stare zdjęcia gwiazd" wróciła także do archiwalnych fotografii, które, choć początkowo wydały jej się obce, przywołały silne wspomnienia i emocje z tamtego okresu.

REKLAMA

Aktorka od lat jest na świeczniku, w związku z czym przywykła do bycia ocenianą przez innych. Jej sylwetka zmieniała się na oczach fanów - inaczej gwiazda wyglądała przed "Tańcem z gwiazdami", a jeszcze inaczej po zakończeniu programu. Na archiwalnych fotografiach Zając nie przypomina dzisiejszej siebie.

- Na początku jak znalazłam te zdjęcia, to zaczęłam się zastanawiać autentycznie, kto na nich jest? Moja pamięć zakodowała coś zupełnie innego, bo ja siebie nie pamiętałam w takiej formie, że tak wyglądało moje ciało. Im dłużej się przyglądałam sobie i patrzyłam na siebie, to widziałam ile ja miałam w sobie trudu i emocji, które próbowały mnie ogarnąć - że traciłam nadzieję, że cokolwiek może się zmienić, że tak już zostanie. Nie miałam siły, próbowałam się uśmiechać, choć nie było mi do śmiechu. Poczułam te swoje emocje - przekazała aktorka w rozmowie z Pudelkiem.

Gwiazda w wywiadzie z 2025 roku dla Magdy Mołek opowiedziała szerzej o kulisach swojej przemiany, podkreślając, że kluczowe okazało się wsparcie specjalistów i wykonanie szczegółowych badań. Przyznała, że musiała nauczyć się prosić o pomoc i zaufać lekarzom. Jednocześnie zaznaczyła, że nie chce ujawniać publicznie swojej diagnozy ani szczegółów leczenia, traktując to jako prywatną i wrażliwą kwestię. - Chciałabym to zachować dla siebie. Nie chcę, by ktoś inspirował się moimi wynikami i moim sposobem leczenia. To jest wrażliwy temat - zaznaczyła Zając.