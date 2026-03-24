Książę Lubomirski-Lanckoroński to postać, która od lat budzi zainteresowanie zarówno w kręgach towarzyskich, jak i wśród miłośników historii arystokracji. Z okazji jego urodzin opublikowano serię fotografii, które przenoszą nas w czasy jego dzieciństwa i młodości, odsłaniając mniej znaną, bardziej prywatną stronę życia. Widzimy, jak wyglądał jako mały chłopiec, a także nastolatek. Taki widok o rzadkość.

Na opublikowanych zdjęciach widzimy młodego księcia w różnych etapach życia – od beztroskiego dzieciństwa po pierwsze lata dorosłości. Na innych fotografiach widzimy rodzinne chwile – kadry z rodzicami i bliskimi, uchwycone w naturalnych sytuacjach, pokazują ciepłą atmosferę i silne więzi rodzinne. To właśnie one, jak podkreślają autorzy wpisu, miały ogromny wpływ na jego późniejsze życie. Co poza tym zwraca uwagę w poście? Eleganckie stroje, kolekcja samochodów młodego księcia, jeden z pierwszych pojazdów, wycieczki, pierwsze kontakty z bronią i wiele innych. Ten post bardzo się wyróżnia na tle innych na tym profilu.

W poście wspomniano, że część kadrów została wykonana w Polsce, a część w Austrii, gdzie książę Lubomirski-Lanckoroński mieszkał z rodzicami. "Atmosfera wspólnych lat spędzonych wśród bliskich z rodów Baronów von Suttner-Gatterburg, Hrabiów von Waldstein czy Książąt von Croy do dziś stanowi dla niego piękne wspomnienie" - czytamy na Instagramie.

Książę Lubomirski-Lanckoroński nie mógł narzekać na brak atrakcji. Takie sporty uprawiał

Książę od najmłodszych lat kształtował charakter w dziedzinach, które są wymagające. Czytamy o tym we wpisie. "Do tego nauka wielu sportów jak konna jazda, pływanie, narciarstwo czy do perfekcji opanowane strzelanie z wielu rodzajów broni" - wspomniano. Wiemy, że książę spędzał czas wolny w nietypowy sposób. Każda aktywność miała pomóc mu w przyszłości.

"Obcowanie z naturą i podstawy gospodarki rolnej oraz zarządzania przedsiębiorstwem. To właśnie to, czego oprócz edukacji szkolnej, młody książę powinien się nauczyć we wczesnych latach życia. Do tego należy włączyć pierwszy raz w Staatsoper w wieku siedmiu lat i debiut towarzyski na słynnym wiedeńskim balu" - czytamy.