Dorota Nowakowska to gwiazda takich produkcji "Sublokatorzy", "Plebania", "Sama słodycz", "Przepis na życie" oraz "Przyjaciółki" o charakterystycznej energii i wyrazistej osobowości, której trudno nie zapamiętać. Choć ma na koncie wiele ról teatralnych i telewizyjnych, największą rozpoznawalność przyniosła jej postać Celiny Hadziuk w serialu "Ranczo". U boku Bogdana Kalusa stworzyła jedną z najbardziej barwnych bohaterek produkcji.

Dorota Nowakowska i jej metamorfoza. Zupełnie się różni od ikonicznej bohaterki

Ulubienica widzów TVP nie ukrywa, że nie jest podobna do serialowej bohaterki zewnętrznie i wewnętrznie. - Pomyślałam, że zmienię swój wizerunek. Mam nawet inny kolor włosów. I bardzo lubię tę Hadziukową, bo ona świetnie radzi sobie z pracą, ale i z mężem - zdradziła Polskiemu Radiu. Aktorka już jakiś czas temu postawiła na zmianę wizerunku – zapuściła włosy i zrezygnowała ze swojej charakterystycznej rudej fryzury. Dziś jest jasną blondynką, a jej obecny wygląd potrafi zaskoczyć nawet wiernych fanów.

Warto zaznaczyć, że słynna postać Hadziukowej nie powstałaby, gdyby nie wsparcie reżysera produkcji. - Wojtuś Adamczyk to klepnął, powiedział, że to jest bardzo dobre, fajne i ja już od razu wiedziałam, co ja mam tam zagrać i kto to jest. Jak tylko włożyłam tę perukę, to już od razu wiedziałam, co to jest za kobieta. A poza tym, powiedzmy prawdę - scenariusz, dialogi i te postaci zostały tak dobrze napisane i potem dobrze sformatowane przez reżysera Wojciecha Adamczyka, że to, co się tak jakby tworzyło, jedno z drugiego wynikało - przekazała gwiazda w Radiu Pogoda.

Dorota Nowakowska o nowym "Ranczu". Co będzie z jej postacią?

Aktorka w Radiu Pogoda została zapytana o hit TVP i kontynuację serialu po latach, o której od dawna rozpisują się media. - Coś tam będzie z tą Hadziukową. Na razie dostaliśmy tylko takie krótkie informacje, więc ja naprawdę wiem bardzo mało. Mniej więcej tylko kiedy, w jakich terminach coś gdzieś ma być, o jakich miesiącach powinnam pomyśleć, żeby być w dyspozycyjności i tyle. Ale no cieszy mnie to. Jestem zaskoczona, bo wydawało mi się, że to już chyba nigdy nie wróci, biorąc pod uwagę też różne okoliczności, odejścia twórców. A jednak udało się, także przymierzamy się podobno - przekazała Nowakowska.

