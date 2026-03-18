Aleksandra Żuraw to influencerka i gwiazda telewizji, dobrze znana widzom programów rozrywkowych. Popularność zdobyła dzięki udziałowi w czwartej edycji "Top Model", a później zaskoczyła jako prowadząca czerwonego dywanu w "Pytaniu na śniadanie". Wiemy, że jest mamą dwójki dzieci i chętnie dzieli się w sieci fragmentami swojego życia. Na jej Instagramie znajdziemy zakładkę poświęconą metamorfozie sylwetki. Trzeba przyznać, że influencerka jest nie do poznania na starych kadrach.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Żuraw o Top Model

Aleksandra Żuraw szczerze o przemianie. Tak podsumowała cały proces

Influencerka pokazała zdjęcie obecnej sylwetki z krótkim opisem tego, co przeszła w życiu. Wspomniała o trzech ciążach - dziś ma dwie córki, a cyfra trzy wynika z tego, że Żuraw w przeszłości poroniła, o czym otwarcie mówiła w mediach. "Jedna cesarka i poród naturalny, operacja ratująca życie, później otyłość i + 30 kg" - możemy przeczytać na InstaStories. Wspomniała także o schudnięciu oraz redukcji, która zajęła 22 miesiące. "Mam 65 kg przy wzroście 168 cm. I czuję się najlepiej w życiu" - zaznaczyła. Radość z tej zmiany widać już po samych oczach Żuraw. Zmieniła się nie tylko jej figura, ale i twarz oraz podejście do życia. Dziś prowadzi zdrowy tryb życia i inspiruje do zmiany innych.

Z kolei na archiwalnym zdjęciu w białej sukni wygląda zupełnie inaczej. Aleksandra Żuraw wraca tutaj do trudnego okresu w swoim życiu. Opowiada o walce z depresją, leczeniu i kompulsywnym objadaniu się. Podkreśla, że jej ciało przeszło bardzo wiele, a dziś patrzy na siebie z większą akceptacją i świadomością.

Żuraw dawniej i dziśOtwórz galerię

Aleksandra Żuraw przesadzała z medycyną estetyczną? Przyznała się do jednego

Dziś dawna uczestniczka "Top Model" nie boi się mówić o błędnych decyzjach. W podcaście "Szczerze Ci powiem" w RMF ON zabrała głos na temat poprawek w urodzie. - Jestem oczywiście osobą, która skorzystała w swoim życiu z medycyny estetycznej w sposób niekontrolowany i totalnie bez pamięci i w ogóle jakiegokolwiek pomyślunku - powiedziała Żuraw.

Przekazała, że wówczas nie była aż tak świadomą osobą, jaką jest teraz. - Bo myślę, że jak sobie prześledzisz moje media, to będziecie wiedzieć, kiedy byłam w najgorszym stanie swojej psychiki, gdzie po prostu w twarz wstrzykiwałam sobie wszystko, co się dało - padło z jej strony.

