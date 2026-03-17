Emocje po Oscarach powoli opadają, ale echa gali wciąż wybrzmiewają w sieci. Oprócz nagród i wielkich zwycięzców sporo mówi się także o tym, kto i jak zaprezentował się na czerwonym dywanie. Byliśmy świadkami rewii mody i metamorfoz, wśród których na wyróżnienie zasługuje Barbie Ferreira. Gwiazda znacznie schudła. Wiele mówi się także o figurze Demi Moore i Nicole Kidman. Swój komentarz w sprawie postanowiła zamieścić znana autorka i nauczycielka jogi.

Paulina Młynarska bez filtrów o czerwonym dywanie. Ma rację?

Nie wszystkie metamorfozy z czerwonego dywanu spotkały się z zachwytem. Paulina Młynarska opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym skrytykowała wygląd części aktorek, zwracając uwagę na – jej zdaniem – niepokojąco szczupłe sylwetki promowane jako ideał. Autorka nie kryła emocji i wprost odniosła się do tego zjawiska na Instagramie.

"Scrolling wieczorny. Trochę głupot po dniu pełnym okropnych wiadomości ze świata. Oscary i ciała aktorek wysuszone wiór, stawiane za wzór. Niedożywienie jako skrajny przejaw prestiżu. I od razu wjechały kanapki z masłem i żółtym serem. Bardzo pyszne. Niedoczekanie i no parsaran" - napisała Młynarska w najnowszym poście. Nie wspomniała jednak o konkretnych nazwiskach. W odpowiedzi na komentarz internauty podkreśliła, że tym wpisem zaczęła "rozmowę o wielkim przemyśle, który nam wciska kolejny wzorzec".

Paulina Młynarska poruszyła kontrowersyjny temat. Co na to internet?

Wpis autorki nie obył się bez wyrażenia opinii przez internautów. Wielu jest poruszonych sprawą. "Też się nie zgadzam na tę modę na wysuszone aktorki, wokalistki i modelki. Skręca mnie na ich widok. I smutek wielki, że te celebrytki wyznaczają trendy do naśladowania. A dziewczyny i kobiety patrzą i myślą , że tak powinny wyglądać", "Straszne", "Tak, tyle lat na nic, trend nadal ten sam" - czytamy komentarze pod postem. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?

