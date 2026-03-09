Katarzyna Dowbor należy do grona prowadzących programu "Pytanie na śniadanie", gdzie zawsze musi wyglądać estetycznie i reprezentacyjnie. Dziennikarka od dawna budzi sympatię widzów swoją energią i naturalnością, a jej rude włosy stały się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wizerunku. Tym większe zdziwienie wywołała jej ostatnia publikacja w mediach społecznościowych, gdzie porzuciła rudy look.

Nowa fryzura Katarzyny Dowbor pod lupą eksperta. Był w szoku

"Rude czy czarne? Jaki kolor i fryzura pasują mi bardziej? Czy powinnam zmienić kolor włosów?" - zapytała fanów Dowbor, pokazując się w nowym wydaniu. Postawiła na czarne włosy z lekką grzywką, ale nie na stałe, co również zaznaczyła w poście. Ten eksperyment przedstawiliśmy Piotrowi Sierpińskiemu. "Całe szczęście, że to tylko próba na peruce, a nie trwała zmiana koloru, bo taki odcień znacznie trudniej byłoby później skorygować. Ciepły kolor zdecydowanie służy pani Katarzynie, rozświetla twarz, zmiękcza rysy i daje świeższy efekt. Sama fryzura jest miękka i naturalna, dzięki czemu dużo lepiej pasuje do dojrzałej kobiety, dodaje elegancji i klasy, bez wrażenia ciężkości" - ocenił fryzjer i stylista gwiazd.

"Czarne włosy w tym przypadku to dla mnie absolutne nie. Dają bardzo mocny kontrast, przez co podkreślają wszystko to, co zwykle chcemy optycznie ukryć, zmarszczki, cienie, nierówności cery. Do tego taka ciemna, ciężka forma robi się agresywna i dodaje ciężkości w odbiorze. Przy pani Katarzynie wygrywa ciepło, lekkość i miękka linia fryzury" - uzupełnił. Zgadzacie się?

Katarzyna Dowbor powinna zostać przy tym kolorze, co zawsze? Fani mówią wprost

Dziennikarka pokazuje się często w rozpuszczonych włosach z objętością lub w kucyku. Zawsze jej włosy są w kolorze rudym, który jest chwalony przez internautów. Chcą, aby gwiazda TVP została przy dotychczasowej koloryzacji. "Rude! Odmładzają panią", "Tylko ogień", "Pani Kasiu, ma pani taki piękny kolor włosów, absolutnie nie zmieniać" - czytamy komentarze na Instagramie.