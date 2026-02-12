Margot Robbie i Jacob Elordi uświetnili swą grą aktorską "Wichrowie wzgórza". Produkcja zaciekawiła wiele polskich nazwisk, które pojawiły się na ściance w wieczorowych kreacjach. Agnieszka Kaczorowska pokazała się w sukience, o której na pewno będzie głośno. Co z kolei z innymi i znanymi parami? Zobaczcie sami na zdjęcia z premiery.

Zobacz wideo Maserak jasno o ruchach Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska dumnie z Marcinem Rogacewiczem. Jak z filmu z Hollywood

Ten duet za każdym razem kradnie show i nic dziwnego - Kaczorowska i Rogacewicz tworzą jedną z najbardziej medialnych par w Polsce. Ich związek rozwijał się przed kamerami w "Tańcu z gwiazdami" i trwa po dziś dzień. Kaczorowska pojawiła się na premierze w bordowej sukni z marszczeniem i wycięciami. Do takiej kreacji nie trzeba wiele, aby wyglądać dobrze. Gwiazda postawiła przy tym na mocne oko oraz niski kok. Rogacewicz nie odstawał od partnerki - pojawił się w klasycznej czerni. Postawił na klasyczny garnitur oraz golf.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel nie pojawiają się tak często w blasku fleszy, jednak dla "Wichrowych wzgórz" zrobili wyjątek. Ukochana tancerza postawiła na niezawodne połączenie czerni i bieli, w którym dominowały niebanalne buty. Marcin Hakiel postawił na klasyczny jeans z brązową kurtką. Tancerz nie zaskoczył strojem, ale za to fryzurą - widać, że rozjaśnił włosy.

Natasza Kukulska zabrała męża do kina. Co za duet

Wokalistka z mężem Michałem Dąbrówką rzadko pojawiają się na ściankach. Zakochani postawili tego wieczoru na podobne, wieczorowe stroje w całkowitej czerni. Warto zaznaczyć, że małżonkowie są razem od ponad 25 lat. Co wiadomo o tym związku? Kukulska zdradziła nieco w dawnym wywiadzie. - Umówmy się, że nawet związek – a jestem już prawie w 25-letnim związku, w przyszłym roku minie 25 lat od naszego ślubu... ja w to uwierzyć nie mogę - to też jest każdego dnia wyzwanie. To jest też uważność na drugą osobę, a naprawdę jest wiele "zagłuszaczy" w naszym życiu i naprawdę proza życia potrafi dać nam "po łbie" - ujawniła Kukulska w podcaście STUDIO 96.0.